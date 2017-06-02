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Анна Чернакова
Анна Чернакова
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Анна Чернакова
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Дата рождения
1 июня 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Анны Чернаковой
Родилась 1 июня 1968 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Анны Чернаковой
Про Лёлю и Миньку
семейный
2020, Россия
5.0
Жили-были мы
детский
2016, Россия
5.0
Собачий рай
семейный
2013, США
5.0
Смерть в пенсне, или Наш Чехов
драма, комедия, криминал, триллер
2010, Россия
6.0
Сезон туманов
мелодрама
2008, Россия / Великобритания
8.0
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В Петербурге состоится творческая встреча с создателями семейного фильма «Жили-были мы»
5 июня в кино-досуговом центре «Чайка» состоится творческая встреча со сценаристом Александром Адабашьяном и режиссёром Анной Чернаковой, работавшими над семейным фильмом-сказкой
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2 июня 2017 13:06
В кинотеатре «Иллюзион» пройдут творческие встречи с заслуженным деятелем искусств Александром Адабашьяном.
В Москве в кинотеатре «Иллюзион» пройдут творческие встречи с заслуженным художником и деятелем искусств Александром Адабашьяном. 6 и 7 мая в 12:30 в рамках специальных
Написать
3 мая 2017 17:28
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