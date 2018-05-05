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За попытку побега фашисты расстреливали каждого десятого заключенного. Тем не менее, из концлагерей всё равно пытались бежать. Так было и в Минском лагере смерти, правда, зачинщик побега – Александр Печерский – каким-то чудом остался в живых. Потом, вместе с другими выжившими, его перевели в Собибор – польский концлагерь, где за полтора года в газовые камеры загнали почти 250 тысяч евреев. Их убивали почти сразу – в первый же день. Но так нацистам нужны были рабочие руки…