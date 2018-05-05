Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Трио в перьях 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Собибор Собибор
Киноафиша Фильмы Собибор Отзывы о фильме «Собибор»
Собибор 2018 / Россия
7.5 Оцените
88 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Собибор»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

За попытку побега фашисты расстреливали каждого десятого заключенного. Тем не менее, из концлагерей всё равно пытались бежать. Так было и в Минском лагере смерти, правда, зачинщик побега – Александр Печерский – каким-то чудом остался в живых. Потом, вместе с другими выжившими, его перевели в Собибор – польский концлагерь, где за полтора года в газовые камеры загнали почти 250 тысяч евреев. Их убивали почти сразу – в первый же день. Но так нацистам нужны были рабочие руки…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Айрат Зиганшин 5 мая 2018, 20:27
Оценка
Неожиданно хороший фильм
5 мая 2018, 20:27 Ответить
Дмитрий Смирнов 6 мая 2018, 19:13
хороший фильм очень!!!!
6 мая 2018, 19:13 Ответить
Венера Ратушняк 6 мая 2018, 19:53
Оценка
Много фильмов о войне смотрела, в том числе в детстве. Боялась идти на просмотр, не хотелось переживаний. Посмотрела, не жалею. Приходилось закрывать лицо, некоторые сцены (расстрел каждого десятого, избиение ювелира, возмездие, настигшее нацистов...) не для слабонервных... Такая концентрация зла на одном квадратном метре лагеря невыносима и никакой надежды, что это закончится. В других фильмах подсознательно ждешь, вот придут "наши" и всех спасут, а тут безнадега и кажется, время остановилось и нет конца края издевательствам над людьми, бессильная злоба и отчаяние... Когда заключенные начинают убивать работников лагеря, с одной стороны испытываешь облегчение, что наконец-то получили по заслугам, с другой стороны еще страшнее, что убивают люди, которым впервые необходимо делать это... Сильный фильм. По ощущениям, как рюмка коньяка, без последствий, трезвеешь быстро, выйдя из зала в Макдональдс, радуешься за всех людей, у которых все хорошо, мирная, сытая жизнь. Живите счастливо и не переживайте о неудачах, что они по сравнению с пережитым в концлагере?
6 мая 2018, 19:53 Ответить
Татьяна Соколова 6 мая 2018, 21:28
Очень сильный фильм. Не отпускает вторые сутки. Завтра иду смотреть со своими десятиклассниками. Надеюсь, поймут.
6 мая 2018, 21:28 Ответить
irina-knjazeva28 7 мая 2018, 07:02
Оценка
Фильм на твердую 4. Второй раз смотреть не буду.
7 мая 2018, 07:02 Ответить
Лиза Семенченко 7 мая 2018, 19:50
Оценка
Потрясающий фильм.
7 мая 2018, 19:50 Ответить
Каролина Карлова 9 мая 2018, 01:04
Абсолютно непотребное зрелище, фарс над историей в нелепых декорациях, с нелепым сюжетом и обсасыванием садистких моментов. Драматургии 0,0. Достоверность - минус бесконечность. Фильм, который не надо смотреть. Предыдущие хорошие отзывы отношу к банальному незнанию истории.
9 мая 2018, 01:04 Ответить
alex 9 мая 2018, 10:19
Оценка
Снято хорошо.
не понравилось смакование физических страданий, но, может, так и надо молодёжи один раз показать, чтобы впечатлились. мои (22 и 23) и впечатлились. больше смотреть не хотим.
из кинозала выходили мы и все шедшие навстречу нам с корном в руках и улыбками менялись лицом, встречая наши "выпученные" рожицы.
9 мая 2018, 10:19 Ответить
tanchik71-84 9 мая 2018, 16:53
ОБЯЗАТЕЛЬНО надо идти! Фильм снят реалистично. Черная страница мировой истории. До дрожи...до слез...После сеанса я вышла из зала со слезами и очень сильными эмоциями....шла по торговому центру...смотрела на людей...счастливых...веселых..таких ярких...Как же повезло нам всем жить в наше время....Цените это люди! И берегите МИР!!!!
9 мая 2018, 16:53 Ответить
Максим Рубанов 9 мая 2018, 20:58
Фильм - посмотрел и забыл. Не дотягивает даже до средних советских фильмов о войне.
9 мая 2018, 20:58 Ответить
Лиля Хабибова 10 мая 2018, 08:13
Хочу сказать пару слов о дебюте Константина Хабенского в качестве режиссера. Я осталась в полном восхищении от фильма «Собибор». И в этой работе для меня Хабенский режиссер оказался даже талантливее Хабенского актера. При этом я полностью осознаю, что мое мнение разделят далеко не все. Если ждете от кино спецэффектов и экшена, то эта работа не для вас. Длинные, даже скорее, осознанно затянутые планы, могут кого-то и оттолкнуть. Но лично мне хотелось разглядывать каждый кадр, как картину. И каждый из них пробирал до мурашек. Поверьте, вовсе не обязательно показывать на экране крупным планом кишки, чтобы передать весь ад концлагеря. Глаза героев могут передать не меньше. Особенно, если это такие актеры как Кристофер Ламберт и Константин Хабенский. Стали открытием Мария Кожевникова (не представляла ее в серьезной роли), Сергей Годин и совершенно юный Кацпер Ольшевский.
Осознанно не говорю, про содержание. Потому что тяжело. И для меня лично фильм в первую очередь про то, что у каждого есть выбор: «терпеть и верить» или хоть что-то сделать. А еще как же все-таки быстро человек превращается в… ничто.
10 мая 2018, 08:13 Ответить
Валерия Максимова 10 мая 2018, 10:21
Оценка
Мне фильм понравился!
10 мая 2018, 10:21 Ответить
Анна Лихоманова 10 мая 2018, 11:27
Оценка
Фильм очень сильный.Советую посмотреть всем.
Всё снято так,как было в то время на самом деле.
Как издевались над людьми,фильм на 10 из 10.
Хабенский-просто невероятно правдоподобно всё показал наглядно как было страшно в тех местах.
Кадры в фидьме довольно жесткие,но может хотя бы так молодежь осознает весь страх того времени и страх войны.
10 мая 2018, 11:27 Ответить
Даша Милёхина 10 мая 2018, 12:22
Оценка
Ком в горле после просмотра такой стоял, что я вам и не опишу... Очень тяжёлый фильм... Думала не усну... И честно сказать заснуть не могла ещё долго, шли эти лица и ужасные сцены насилия из фильма. Ещё и смотрели 9 мая. Хабенский сотворил нечто! Актёрский состав просто класс! К просмотру каждому обязательно! Это должен знать каждый! Это история и это подвиг!
10 мая 2018, 12:22 Ответить
Ирина Блинова 10 мая 2018, 13:33
посмотрели с мужем фильм. очень понравилось. почти весь фильм глаза были на мокром месте. правда немного на мой взгляд затянуто. после просмотра было огромное желание узнать еще больше об этой истории. полезли в интернет. в общем равнодушными нас не оставил. но вот вопрос о том: ПОЧЕМУ Евреи? так и не поняла( - это больше для себя, а то много фильмов, много фактов исторических - но почему именно они(многострадальная нация) я так и не понимаю
10 мая 2018, 13:33 Ответить
migacheva.aa 10 мая 2018, 16:14
Оценка
На этот фильм шла осознанно.неделю назад посетила бывший КЦ «Аушвиц».Много правдоподобного .Хабенский как всегда на высоте.После фильма вышла вся в слезах,зная ,что такие зверства имели место быть!
10 мая 2018, 16:14 Ответить
Леночка Потёмкина 10 мая 2018, 18:14
Оценка
БРАВО!!!!!!Всем БРАВО!!!!НЕОЖИДАННО!!!В ПОЛНОМ ВОСТОРГЕ И ДО СИХ ПОР ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ!
10 мая 2018, 18:14 Ответить
Роман Волков 10 мая 2018, 20:02
фильм больше похож на документальный, и нельзя отрицать зверства фашистов,но хабенский, как обычно все затянул
10 мая 2018, 20:02 Ответить
Svetlana Semenova 11 мая 2018, 00:09
Оценка
Хочу поделиться впечатлениями и сказать спасибо создателям фильма и актерам и лично Константину Хабенскому за воодушевление, которое осталось в душе после просмотра фильма. Я ждала, что будет комок в горле, слезы, но ни чего этого не случилось, не смотря на весь ужас происходящего на экране. Это удивило, я чувствительный человек. А все дело в том, что происходит погружение в ту реальность, ты как бы там и реакция твоя должна быть соответствующая, нельзя проявлять слабость и ты смотришь, сопереживаешь, но борешься вместе с героями и смерть воспринимаешь по особенному и кровь и грязь. Это дорогого стоит, когда не нажимают на эмоции, а делают свидетелем тех событий. Очень много сильных моментов в фильме, те, что оставляют глубокий след. Актерская жизнь (не могу назвать это игрой), великолепна, дети, взрослые, все настоящие и настолько, что нет "шлейфа прошлых ролей", могу только сказать браво! Не вызывает фильм и чувства брезгливости (когда вокруг кровь, трупы, грязь, и те, кто творит этот абсурд), ты видишь только людей, их дух, внутренний мир, как будто есть только они. И в конце эти лица, признаюсь я бежала рядом и было не страшно, было легко и не важно, что будет дальше, главное сделать шаг за эти ворота. СПАСИБО!
11 мая 2018, 00:09 Ответить
kalipso-dream 13 мая 2018, 07:24
Оценка
Фильм средний. Слишком много сцен жестокости. Для тех кто смотрит ужасы наверное это покажется нормальным мне это не понравилось. Актеры сыграли хорошо. Оставил тяжелый остаток. Если бы смотрела дома то вряд ли бы досмотрела хотя бы до середины.
13 мая 2018, 07:24 Ответить
Елена Белозёрова 13 мая 2018, 18:40
Оценка
кто смотрел фильм " Побег из Собибора" будет не интересно, слишком много надумано и придумано, вообщем разочарованы, ждали от фильма большего.....зря схрдили
13 мая 2018, 18:40 Ответить
artem1989cher 15 мая 2018, 13:45
Оценка
Хороший фильм. Ни на одном фильме в кинотеатре меня не охвативали ЭМОЦИИ. Сходив на Собибор, они мной овладели...тряслись руки от переживаний, злости, ненависти к немецким нацистам
15 мая 2018, 13:45 Ответить
artem1989cher 15 мая 2018, 13:47
Оценка
Хороший фильм
15 мая 2018, 13:47 Ответить
Марина Ранеева (Мазохина) 18 мая 2018, 18:38
Оценка
ходили с упругом посмотрели и пришли к выводу что в прокат запустили НАРЕЗКУ!!!! как фильм адмирал.... который оказывается СЕРИАЛ. так и тут ОЧЧЧЕНЬ много вопросов возникают по ходу фильма
18 мая 2018, 18:38 Ответить
rafik.ivanov.85 20 мая 2018, 08:48
Оценка
Очень тяжелый кровавый фильм ,
20 мая 2018, 08:48 Ответить
Юрий Селиверстов 25 мая 2018, 09:58
В последнее время российский кинематограф, Великую Отечественную, постоянно использует как тему для хорошего боевика. Нет желания на такое смотреть. Наверное не забыли добавить ,что основано на "реальных событиях"!
25 мая 2018, 09:58 Ответить
Ирина Донецкая 26 мая 2018, 16:50
Посмотрела "Собибор". Очень тяжелый фильм,но ранее видела фильмы и пострашнее - например "Иди и смотри",но сейчас не об этом.После просмотра Собибора полезла в интернет узнать побольше информации, и оказывается что американцы еще в 1987 году сняли фильм на эту тему"Побег из Собибора",я его тоже посмотрела и была впечатлена не меньше,а может даже и больше.Поразило то что в нашем фильме ни слова не говорится об украинских охранниках в Собиборе, а в американском они конкретно обсуждаются главными героями. Что это? Толерантность? Или как в СССР было не принято говорить об украинских нацистах,чтоб не пачкать "дружбу народов"...Сейчас на Украине процветает нацизм, идет война с инакомыслием ,и фильм Собибор снят как раз в наше время, и ни слова о том , что украинские предатели как раз и были в числе тех, кто способствовал фашистам убивать евреев.Эх Хабенский, что ж ты так.
26 мая 2018, 16:50 Ответить
Роман Волков 27 мая 2018, 13:08
хабенский как обычно облажался
27 мая 2018, 13:08 Ответить
18309 2 июня 2018, 08:57
Оценка
Тема не раскрыта, целосности фильма нет. Не поверил. Реально нарезка сцен какая то.
2 июня 2018, 08:57 Ответить
Даша Родина 9 июня 2018, 21:54
Оценка
фильм хороший
9 июня 2018, 21:54 Ответить
Карина Алавердян 15 июня 2018, 14:52
Оценка
Фильм очень тронул , конечно для просмотра 18+ , но фильм нужный , чтобы НИКОГДА больше такого не было....Хабенский прекрасный актер и режиссер....фильм хорошего уровня , считаю не хуже "Списка Шиндлера"...очень удивила и не оставила равнодушной Мария Кожевникова...спасибо и БРАВО.....
15 июня 2018, 14:52 Ответить
Дмитрий Огородников 10 октября 2018, 08:33
Оценка
Тоскливое фуфло!
10 октября 2018, 08:33 Ответить
Дмитрий Огородников 10 октября 2018, 08:35
Оценка
Фуфло
10 октября 2018, 08:35 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают 14+: Продолжение
14+: Продолжение 6 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4 57 комментариев
Астрал. Семейный обряд
Астрал. Семейный обряд 7 комментариев
Дорогие мама и папа 2 комментария
Переводчик
Переводчик 2 комментария
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино 26 комментариев
Вызов
Вызов 221 комментарий
Чебурашка
Чебурашка 385 комментариев
Не дыши: Игра на выживание
Не дыши: Игра на выживание 2 комментария
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец 9 комментариев
До рассвета 4 комментария
Судзумэ закрывает двери
Судзумэ закрывает двери 3 комментария
Бешенство
Бешенство 10 комментариев
Все страхи Бо
Все страхи Бо 8 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 12 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 17 комментариев
Синистер. Начало
Синистер. Начало 20 комментариев
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний 10 комментариев
14+
14+ 10 комментариев
Помилование
Помилование 5 комментариев
Расправляя крылья
Расправляя крылья 2 комментария
Аватар 5 20 комментариев
Принц пустыни
Принц пустыни 1 комментарий
Русский крест
Русский крест 31 комментарий
Миссия НЛО
Миссия НЛО 2 комментария
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 6 комментариев
Особняк 2 комментария
Волшебная флейта
Волшебная флейта 4 комментария
Джохан 2 2 комментария
Новые боги: Ян Цзянь
Новые боги: Ян Цзянь 2 комментария
Джокер: Безумие на двоих
Джокер: Безумие на двоих 1 комментарий
Юра дворник
Юра дворник 5 комментариев
Возрожденные
Возрожденные 5 комментариев
Блуждающая Земля 2
Блуждающая Земля 2 7 комментариев
Астрал. Женщина в черном
Астрал. Женщина в черном 1 комментарий
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров 7 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Kinoafisha.info App