За попытку побега фашисты расстреливали каждого десятого заключенного. Тем не менее, из концлагерей всё равно пытались бежать. Так было и в Минском лагере смерти, правда, зачинщик побега – Александр Печерский – каким-то чудом остался в живых. Потом, вместе с другими выжившими, его перевели в Собибор – польский концлагерь, где за полтора года в газовые камеры загнали почти 250 тысяч евреев. Их убивали почти сразу – в первый же день. Но так нацистам нужны были рабочие руки…
не понравилось смакование физических страданий, но, может, так и надо молодёжи один раз показать, чтобы впечатлились. мои (22 и 23) и впечатлились. больше смотреть не хотим.
из кинозала выходили мы и все шедшие навстречу нам с корном в руках и улыбками менялись лицом, встречая наши "выпученные" рожицы.
Осознанно не говорю, про содержание. Потому что тяжело. И для меня лично фильм в первую очередь про то, что у каждого есть выбор: «терпеть и верить» или хоть что-то сделать. А еще как же все-таки быстро человек превращается в… ничто.
Всё снято так,как было в то время на самом деле.
Как издевались над людьми,фильм на 10 из 10.
Хабенский-просто невероятно правдоподобно всё показал наглядно как было страшно в тех местах.
Кадры в фидьме довольно жесткие,но может хотя бы так молодежь осознает весь страх того времени и страх войны.
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