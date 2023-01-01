Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Винни-Пух: Кровь и мёд" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Собибор Собибор
Киноафиша Фильмы Собибор Собибор, 2018: актеры и роли
Собибор 2018 / Россия
7.5 Оцените
88 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Собибор, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Константин Хабенский Константин Хабенский
В ролях
Константин Хабенский Константин Хабенский Кристофер Ламберт Кристофер Ламберт Christopher Lambert Фелисе Янкелль Фелисе Янкелль Felice Jankell Дайнюс Казлаускас Дайнюс Казлаускас Dainius Kazlauskas Михалина Ольшанска Михалина Ольшанска Michalina Olszanska Филипп Рейнхардт Филипп Рейнхардт Philippe Reinhardt Мария Кожевникова Мария Кожевникова Гела Месхи Гела Месхи Gela Meskhi Вольфганг Черни Вольфганг Черни Wolfgang Cerny
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши