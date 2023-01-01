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Собибор
Собибор, 2018: актеры и роли
Собибор
2018 / Россия
Трейлер
7.5
Оцените
88
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Собибор, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Константин Хабенский
В ролях
Константин Хабенский
Кристофер Ламберт
Christopher Lambert
Фелисе Янкелль
Felice Jankell
Дайнюс Казлаускас
Dainius Kazlauskas
Михалина Ольшанска
Michalina Olszanska
Филипп Рейнхардт
Philippe Reinhardt
Мария Кожевникова
Гела Месхи
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