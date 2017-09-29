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Аритмия Аритмия
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Аритмия 2017 / Россия
7.8 Оцените
84 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Аритмия»

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Наша рецензия

Спальный район, однушка – типовая кирпичная конура, в которой и кошке было бы тесно, реши она поселиться здесь. Впрочем, живет здесь вовсе не кошка – здесь ютится семейная пара медиков. Знакомьтесь – Олег и Катя:  врач скорой помощи и врач приемного отделения местной больницы. Как вы понимаете, работа у них такая, что не пожелай и врагу. Да и зарплата из той же серии. А тут еще и реформа здравоохранения явила свой светлый лик: бюрократизм взлетел до небес, проблемы…

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erika7 29 сентября 2017, 00:54
Оценка
Режиссеру Борису Хлебникову и организаторам! Спасибо большое за возможность посмотреть до премьеры и обсудить фильм среди коллег. Хорошее кино, отличная игра главного героя, показана обычная жизнь медиков на работе и в быту, реальность сегодняшней медицины не в столицах. Надеюсь, широкая публика оценит по достоинству этот фильм. Возможно, отношение к нашей Медицине и Медикам станет немного гуманнее и лучше.
29 сентября 2017, 00:54 Ответить
Татьяна Жигалова 13 октября 2017, 15:34
Оценка
Хороший фильм. Честный, без фальши.
13 октября 2017, 15:34 Ответить
Дженни_Кодес 15 октября 2017, 17:43
Оценка
Я под большим впечатлением от фильма! Полный зал сидел, затаив дыхание. Для обычного зрителя, наверное, это просто хорошее кино. Для профессионала это нечто большее, т.к. создать такой сценарий и подобрать актёров, которые реально умеют ТАК играть - это огромная заслуга создателей. Ничего лишнего, никаких пафосных текстов, ничего отвлекающего от главной мысли. Медикам, а уж особенно врачам Скорой помощи, это фильм, безусловно, понравится. И меня лично эта тема волнует и привлекает. Про медицину могу смотреть бесконечно. Хотя, фильм, безусловно, не про это. А про жизнь и про человеческие отношения. Очень органично режиссёр раскрывает героев через эту врачебную сюжетную конву,. Сопереживание просто стопроцентное! Понимание причинно-следственных связей - бесконечное! Как и в любом хорошем кино нет только белого и чёрного. Каждый персонаж по-своему прав и не прав, и это полностью соответствует моему жизненному пониманию. И самое приятное - это позитивная и жизнеутверждающая сверхзадача, несмотря на довольно драматичные события, происходящие в этом фильме. Режиссёру, постановочной группе и всему актёрскому составу - браво! Так держать, горжусь Российским кино!
15 октября 2017, 17:43 Ответить
Дженни_Кодес 15 октября 2017, 17:46
в ответ на сообщение erika7 от 29 сентября 2017, 00:54
Оценка
Оценит, ещё как оценит! Ибо фильм-то не про медицину - это только основа сюжета. Фильм про людей. Хотя, соглашусь, актуальная проблематика работы врачей Скорой помощи здесь представлена очень остро, меня сильно зацепило! И так-то люблю медицинскую тему. А здесь она раскрыта просто блестяще!
15 октября 2017, 17:46 Ответить
erika7 16 октября 2017, 23:30
Оценка
Лучший фильм про нашу профессию за последние несколько лет
16 октября 2017, 23:30 Ответить
Елена Мартышева 20 октября 2017, 11:53
Оценка
Всему съёмочному коллективу низкий поклон! После показа наши зрители (практически одна молодёжь) аплодировали. Так приятно гордиться людьми, честно выполняющими свой долг, несмотря ни на что; они такие и другими быть не хотят и не могут! И в этом наша надежда и шанс..
20 октября 2017, 11:53 Ответить
shagal6060 22 октября 2017, 23:00
Оценка
Смотрела с подругой,сама медик,а она вообще на скорой работала.первый фильм за долгое время,который хочется пересмотреть,подруга сказала-был профессиональный консультант у фильма,все именно так и в ее работе было.Очень душевно,местами смешно,трогает за душу.Возможно,этот фильм будет ближе тем,кто каждый день сталкивается с проблемами медицины,но здесь еще и человеческие чувства,любовь,дружба,искренность.Спасибо за фильм!
22 октября 2017, 23:00 Ответить
Михаил Семёнов 24 октября 2017, 18:43
Оценка
Один из лучших Российских фильмов последних лет, побольше таких как Нелюбовь и Аритмия фильмов!
24 октября 2017, 18:43 Ответить
kamenskaya_e 29 октября 2017, 22:19
Оценка
Очень понравился фильм . Попереживала вместе с актерами, и посмеялась и поплакала даже . Рекомендую !!!!
29 октября 2017, 22:19 Ответить
alex 29 октября 2017, 22:50
Оценка
фильм хороший. гляну ещё не раз.
само собой 18+
про жизнь.
актеры понравились. если бы играл не Яценко, точно было бы хужее, история не получилась бы.
а Шрайбер с серыми кругами под глазами просто как проводник между этим и тем светом, здорово!
и финал, как сказка: жизнь продолжается!
да, песенки про облака и про Ялту запомнились, спасибо!
29 октября 2017, 22:50 Ответить
Катерина Радюк 8 ноября 2017, 17:07
Оценка
Уставший супермен


Олег (Александр Яценко) – врач скорой помощи. Причем врач толковый, знающий свое дело и радеющий за больных. Его жена Катя (Ирина Горбачева) – врач приёмного отделения. Частенько после работы Олег отдыхает: выпивает с друзьями, снимает стресс после работы. После очередной разрядки, во время семейного праздника, Катя принимает решение развестись, телеграфируя Олегу смс-кой. Супруги вынуждены еще какое-то время пожить вместе. В больницу приходит новый начальник – бюрократ и циник, с чем Олег мириться не собирается…

Режиссеру Борису Хлебникову удалось совместить в «Аритмии» проблему бюрократизма в российской медицине вместе с личным и семейным кризисом главного героя. Семейная драма разворачивается на фоне «рабочих издержек». Показывая будни врачей, Хлебников ясно дает понять: представителям этой профессии сложно переключиться с работы на личную жизнь. Действительность в фильме не приукрашена и порой выглядит даже грубо: вот врач, а вот и попойка, обычные тихие (?) радости после рабочего треша. А почему бы и нет, будни врачей «скорой помощи» показаны очень честно и натурально. После смены – отоспаться – и снова на работу.

В «Аритмии» нет разделения на положительных и отрицательных героев. Олег производит впечатление слегка потерянного, словно немного побитого жизнью человека – обратная сторона профессии врача. При этом, он хороший специалист, работает на совесть, применяя индивидуальный подход к каждому пациенту (чувство юмора у него просто замечательное). Олег отлично понимает, что выше «врача скорой помощи» он не прыгнет, но большего ему и не нужно. Действительно нужно выпустить пар после тяжелой смены, залить напряжение алкоголем. Понятно, что Кате такое отношение тоже надоело: постоянно видеть мужа, приложившегося к бутылке, неприятно. Ирина Горбачева, известная истаграм-дива, сыграла свою роль очень правдиво: не словом, так взглядом, жестом она точно передала внутреннее состояние своей героини, которой тоже нелегко.
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Дуальность героев «Аритмии» объясняется просто: все мы люди, и идеальными быть не можем. Хотя один отъявленный мерзавец все же нашелся: новый начальник станции скорой помощи (Максим Лагашкин), которому абсолютно плевать на пациентов – ведь главное-то план! Бесчеловечный бюрократизм системы контрастирует с буднями врачей скорой помощи. Хорошо, хоть сами врачи, дававшие «клятву Гиппократа» противятся режиму, нарушают глупые правила, понимая их ничтожность. Да что тут, самих врачей кажется мало кто уважает: в их адрес слышны упреки и пациентов, и ругань начальства. В таких условиях напряжение только нарастает. Олег, зажатый тисками, пытается оставаться человеком и не потеряться в потоке абсурда и ужаса, которыми полна его работа.

В картине есть поэзия и проза, грусть и веселье. «Аритмия» - фильм о том, что всем нам иногда нужно немного отдохнуть. Перезагрузиться, высунуть голову из рутины, увидеть то главное, ради чего стоит жить.

8 из 10.
8 ноября 2017, 17:07 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 10 ноября 2017, 15:11
скольких хороших фильмов мы бы лишились если бы главный герой не бухал
10 ноября 2017, 15:11 Ответить
Андрей 25 марта 2018, 16:43
Оценка
не получилось сходить в кино на этот фильм и, как говорится, всё к лучшему!
не очень понравился фильм!
сюжет очень сильный, очень большие эмоции вызывает и большие проблемы показывает - НО я не понял к чему вёл сюжет, что хотел сказать сценарист?!
если убрать сцены в квартире - то фильм можно назвать документальным, программа такая была, "911 служба спасения", америкосовская.
что всё плохо в медицине, я в курсе, но, мне кажется, нужно было охудожественнить фильм, придумать борца со всем слом в этой сфере или антигероя, кто делает еще хуже, как в Дураке, например!
главные герои потрясающие актёры и молодцы - эмоции передают максимально!
6 баллов из 10ти!
25 марта 2018, 16:43 Ответить
Константин Поздняков 8 марта 2020, 10:19
Оценка
Когда доктор!, интеллигент, сначала выпимши за рулём, потом как баба сидит рядом с рулящей женой и продолжает, а потом за столом как последняя конченая торчковая свинья жрёт и наливает себе без остановки, приходит понимание, что актёры у нас всё же отличные, а... не стали смотреть. За врачей обидно(
8 марта 2020, 10:19 Ответить
Елизавета Козлова 17 марта 2020, 09:22
Фильм на троечку, как всегда не додуманно не досказанно
17 марта 2020, 09:22 Ответить
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