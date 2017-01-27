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Бен Янгер

Ben Younger
Бен Янгер
Бен Янгер Ben Younger
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Дата рождения
7 октября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Бена Янгера

Родился 7 октября 1972 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.

Фильмография Бена Янгера
Пазманский дьявол
Пазманский дьявол
драма, биография, спорт 2016, США
7.0
Мой лучший любовник
Мой лучший любовник
мелодрама, комедия 2005, США
6.0
Бойлерная
Бойлерная
триллер, драма, криминал 2000, США
7.0
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В Санкт-Петербурге пройдёт закрытый пресс-показ фильма «Пазманский дьявол» 26 января федеральный портал «Киноафиша.инфо» и кинокомпания «Capella Film» проведут закрытый пресс-показ картины «Пазманский дьявол» в кинотеатре
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25 января 2017 15:23
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