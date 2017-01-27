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Бен Янгер
Бен Янгер
Ben Younger
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Бен Янгер
Ben Younger
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Дата рождения
7 октября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Бена Янгера
Родился 7 октября 1972 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Бена Янгера
Пазманский дьявол
драма, биография, спорт
2016, США
7.0
Мой лучший любовник
мелодрама, комедия
2005, США
6.0
Бойлерная
триллер, драма, криминал
2000, США
7.0
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«Киноафиша.инфо» провела закрытый пресс-показ фильма «Пазманский дьявол»
Вчера в «Ленфильме» прошел закрытый пресс-показ картины «Пазманский дьявол», организованный федеральным порталом «Киноафиша.инфо» и кинокомпанией «Capella
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27 января 2017 12:20
В Санкт-Петербурге пройдёт закрытый пресс-показ фильма «Пазманский дьявол»
26 января федеральный портал «Киноафиша.инфо» и кинокомпания «Capella Film» проведут закрытый пресс-показ картины «Пазманский дьявол» в кинотеатре
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25 января 2017 15:23
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