Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пазманский дьявол Пазманский дьявол
Киноафиша Фильмы Пазманский дьявол Отзывы о фильме «Пазманский дьявол»
Bleed for This Пазманский дьявол 2016 / США
7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Пазманский дьявол»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Когда боксер умудряется продуть три важных боя подряд, то о его дальнейшей звездной карьере можно не беспокоиться. Её не будет. Спортсмена попросту спишут в утиль. Именно так списали в начале 90-х Винни Пациенца (прозвище «Пазманский дьвол»). Списали за дело. Он молол языком на пресс-конференциях, храбрился и хвастался, но на ринге был не более выразителен, чем боксерская груша. И в итоге даже его личный менеджер стал советовать ему «завязать». Майлз Теллер в фильме…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Сергей V 26 января 2017, 20:16
Оценка
Майлз Теллер снова удивил: смотря на экран, абсолютно веришь, что он профессиональный боксер, точно также, как в "Одержимости" он с точностью до нерва перевоплотился в джазового барабанщика. Потрясающая органика!

Сам фильм - реальная история, рассказанная без пафоса. Она заставляет поверить, что и "невозможное возможно", а также задуматься о том, что слова "никогда не сдавайся" - не просто красивая фраза и сила духа может творить чудеса.

P.S. ценители культуры 80х-90х по достоинству оценят саундтрек, аутентичные костюмы и предметы быта той эпохи, кропотливо собранные для фильма.
26 января 2017, 20:16 Ответить
merzljakov1973 26 января 2017, 22:45
«Не все так просто ?!! » . Неправда ли до боли знакомая в жизни фраза. Как часто мы слышим ее от своих учителей, родителей ,старших братьев и друзей. Это пугает, заводит, останавливает. Но только не упрямого, одержимого, непобедимого Винни Пациенца. Таким является главный герой фильма. Бокс не танцы на ринге. Кровавый путь , вымощенный травмами, увечьями и разочарованиями. Лобовое столкновение в автокатастрофе и не пристегнутый человек улетает в неизбежное.. Выжить, заново научиться ходить? Нет. Слишком мало. Это было бы слишком просто. Заново выйти на ринг и драться за чемпионский титул. Тренироваться с жестким корсетом, прикрученном болтами к голове. Учиться заново танцевать под градом ударов. Юмор и жестокость пропускают высокое напряжение. Смотришь фильм со сжатыми кулаками и улыбаешься маленьким радостям главного героя. 12 раундов боя за чемпионский титул. Соперник-титулованный боксер. Отец Винни в зале. Невозможно быть в углу ринга, когда любая секунда может стать последней. Перед финалом напутствие тренера. Блеск в глазах. Вернее в одном. Второй заплыл и почти не видит. «Все так просто» ,отвечает актер Майлз Теллер и поднимает тяжелый чемпионский пояс.
26 января 2017, 22:45 Ответить
ltv290592 27 января 2017, 19:08
Оценка
"Пазманский дьявол" - драма / биография, основанная на реальной истории американского боксера Винни Пазиенца, который на пике своей карьеры попал в страшную автокатастрофу. К счастью, ему удалось выжить, но были повреждены шейные позвонки, и врачи прогнозировали тяжелое восстановление. Казалось бы, дорога на ринг закрыта навсегда, ведь чемпион не сможет даже ходить... В течение 6 месяцев он проносил специальный металлический корсет, который крепится болтами к черепу и поддерживает шею. При этом, несмотря на все трудности, прогнозы врачей и мнения окружающих, Винни постепенно начал заниматься, приводить себя в форму. Здесь большую роль сыграл его тренер, который сказал: "Не знаю, что хуже, смотреть, как ты себя убиваешь, или помогать тебе в этом." Было тяжело, но он поставил себе цель и стремительно шел к ней. Через полгода корсет сняли, и Винни Пазиенца вернулся на ринг. И это оказалось не легко, ведь никто из боксеров не хотел с ним драться, дабы вновь не отправить его в больницу. Но тут подвернулся шанс: бой с легендарным панамцем Роберто Дураном, над которым Винни одержал победу и вернулся на ринг чемпионом.
Фильм понравился своей великой идеей о том, что если у человека есть цель, он ее обязательно достигнет, как бы ни было тяжело. Бокс был смыслом жизни Винни Пазиенца, и для того, чтобы выжить, он должен быть продолжать им заниматься. Никогда нельзя опускать руки и сдаваться. В любой ситуации нужно идти к своей мечте, достигать цели.
В конце фильма Винни Пазиенца высказывает интересную мысль: все вокруг твердили ему "неправду", говоря о том, что все не просто. А правда, по его мнению, заключается в том, что все просто. Если тебе говорят, что ты не сможешь чего-то сделать, просто пойди и сделай это. Вот и вся философия.
27 января 2017, 19:08 Ответить
Валентин 29 января 2017, 15:22
Оценка
Пазманский дьявол
На афише Пазманского дьявола красовалось манящее имя Мартина Скорсезе. Ожидания от того теплились большие, что будет крутотенечка крутота.
Но пиарщики, маркетологи... завлекальщики :)
Если бы это не была биографическая лента, это был бы провал по части оригинальности и художественности: как спортивная драма здесь нет ничего нового, все по лекалам аля Рокки. Хотя ради правды надо сказать, весь жанр спортивный фильмов не особо пышет оригинальностью сюжетов.
А теперь берём во внимание, что это биография и получается очень полезное кино о воле, силе духа, стремлении к победе не смотря на такие страшные травмы главного героя. Вот уж пример для подражания.
Ещё в защиту не биографичной составляющей: картинка-то приятная, есть пара очень классных операторских находок, которые оставят хорошее послевкусие.
Вот такой Пазманский дьявол "двуликий" фильм, хороший пример того, с какой точки смотреть на историю.
За вдохновление на свержение гор идём со 2го февраля в кино.
29 января 2017, 15:22 Ответить
Pavel Savchenko 2 февраля 2017, 17:56
Оценка
"Пазманский дьявол"

Привет всем. Друзья, гости и члены семьи "RRO". Это радио-портал "rock-online.ru", программа "Счастливый конец" и наши друзья "kinoafisha.info". Вместе мы подготовили новый кино-обзор специально для вас. Вот он !:)
Глядя на постер нового фильма "Пазманский дьявол", где большими буквами указано имя исполнительного продюсера этого фильма, Мартина Скорсезе,
невольно думаешь, что отношение к фильму, скорее всего, именитый режиссер несет посредственное и добавлен он исключительно для кассы. Вот с таким,
слегка предвзятым, отношением я пошел на фильм, уже не молодого, но пока еще не очень опытного (это его третий крупный фильм) Бена Янгера. А зря. Фильм оказался достойным, за что честь ему и хвала.
Фильм попросту завораживает. И насыщенностью сюжета, и, что примечательно, отличной игрой актеров. В особенности стоит отметить Майлза Теллера, так привыкшего к комедийному жанру, не считая,
разве что, "Одержимость" 2014 года (фильма, который поразил меня до глубины души и даже сейчас я считаю ту роль лучшей в карьере актера, а также вызвавшем мой самый настоящий интерес к ударным).
Многие, наверно, подумают, что фильм изобилует типичными клише, так свойственным жанру спортивной драмы. И вообще, история про бедолагу спортсмена далеко не нова. Но не всё так просто, товарищи.
Акцент в фильме как раз-таки ставиться, абсолютно не так, как это обычно принято в данном жанре(типа "карате кид", Лол), на харизматичного неудачника, который, несмотря на удары судьбы, поднимается на вершину славы, а на уже успешного, именитого боксера по имени Винни Пациенцу, именуемого "Пазманским дьяволом", который уже поднялся на вершину славы профессионального бокса. Кстати говоря история эта основана на реальных событиях, что лично для меня при всей моей любви к Слаю мнится немым укором вымышленной истории Рокки.
Итак. Именно в этот момент, когда различные титулы уже покорились молодому боксеру, он получает мощнейший, чуть ли не смертельный удар от жизни. Дело в том, что он попадает в страшную аварию.
Вот тут становиться понастоящему страшно. Страшно, согласитесь друзья, когда есть что терять.
Ибо, волей судьбы, в один миг в глазах людей из дерзкого чемпиона он превращаешься в некое подобие беспомощного инвалида, который не то что не может дать бой, но даже и передвигаться-то может с большим трудом. Многие ребята, спортсмены, поймут всю тяжесть его положения. Лично я, вспоминая свою безумную спортивную юность, отданную "Powerlifting'у", как время, когда даже ангина давала "слив" такой ценной массы и силы, что хотелось ссаться кипятком когда болит горло,что уж говорить о переломах и растяжениях. Как такое преодолеть, думаете вы. Но именно в таких ситуациях куются чемпионы - несгибаемые и непоколебимые.
Я настоятельно рекомендую этот фильм к просмотру всем, потому что не важно, бокс это или другой спорт( пусть гордо поднимут подбородки шахматисты с целыми пальцами и кёрлеры без обморожений) и даже спорт ли это, здесь, в этом фильме, важны ценности которые отличают мужчин от мальчиков (и пусть девочки-спортсменки - папины дочки - не дуют губки). Насколько это трудно - не сломаться и не сдаться... «Всё просто» -, отвечу я вам словами главного героя.
2 февраля 2017, 17:56 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 15 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Мег 2 6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
Астрал. Проклятие ведьм 6 комментариев
Праведник
Праведник 92 комментария
Крипто
Крипто 1 комментарий
Триггер 1 комментарий
Малыш Джо
Малыш Джо 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши