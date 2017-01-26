Наша рецензия

Когда боксер умудряется продуть три важных боя подряд, то о его дальнейшей звездной карьере можно не беспокоиться. Её не будет. Спортсмена попросту спишут в утиль. Именно так списали в начале 90-х Винни Пациенца (прозвище «Пазманский дьвол»). Списали за дело. Он молол языком на пресс-конференциях, храбрился и хвастался, но на ринге был не более выразителен, чем боксерская груша. И в итоге даже его личный менеджер стал советовать ему «завязать». Майлз Теллер в фильме…