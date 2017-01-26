Когда боксер умудряется продуть три важных боя подряд, то о его дальнейшей звездной карьере можно не беспокоиться. Её не будет. Спортсмена попросту спишут в утиль. Именно так списали в начале 90-х Винни Пациенца (прозвище «Пазманский дьвол»). Списали за дело. Он молол языком на пресс-конференциях, храбрился и хвастался, но на ринге был не более выразителен, чем боксерская груша. И в итоге даже его личный менеджер стал советовать ему «завязать». Майлз Теллер в фильме…
Сам фильм - реальная история, рассказанная без пафоса. Она заставляет поверить, что и "невозможное возможно", а также задуматься о том, что слова "никогда не сдавайся" - не просто красивая фраза и сила духа может творить чудеса.
P.S. ценители культуры 80х-90х по достоинству оценят саундтрек, аутентичные костюмы и предметы быта той эпохи, кропотливо собранные для фильма.
Фильм понравился своей великой идеей о том, что если у человека есть цель, он ее обязательно достигнет, как бы ни было тяжело. Бокс был смыслом жизни Винни Пазиенца, и для того, чтобы выжить, он должен быть продолжать им заниматься. Никогда нельзя опускать руки и сдаваться. В любой ситуации нужно идти к своей мечте, достигать цели.
В конце фильма Винни Пазиенца высказывает интересную мысль: все вокруг твердили ему "неправду", говоря о том, что все не просто. А правда, по его мнению, заключается в том, что все просто. Если тебе говорят, что ты не сможешь чего-то сделать, просто пойди и сделай это. Вот и вся философия.
На афише Пазманского дьявола красовалось манящее имя Мартина Скорсезе. Ожидания от того теплились большие, что будет крутотенечка крутота.
Но пиарщики, маркетологи... завлекальщики :)
Если бы это не была биографическая лента, это был бы провал по части оригинальности и художественности: как спортивная драма здесь нет ничего нового, все по лекалам аля Рокки. Хотя ради правды надо сказать, весь жанр спортивный фильмов не особо пышет оригинальностью сюжетов.
А теперь берём во внимание, что это биография и получается очень полезное кино о воле, силе духа, стремлении к победе не смотря на такие страшные травмы главного героя. Вот уж пример для подражания.
Ещё в защиту не биографичной составляющей: картинка-то приятная, есть пара очень классных операторских находок, которые оставят хорошее послевкусие.
Вот такой Пазманский дьявол "двуликий" фильм, хороший пример того, с какой точки смотреть на историю.
За вдохновление на свержение гор идём со 2го февраля в кино.
Привет всем. Друзья, гости и члены семьи "RRO". Это радио-портал "rock-online.ru", программа "Счастливый конец" и наши друзья "kinoafisha.info". Вместе мы подготовили новый кино-обзор специально для вас. Вот он !:)
Глядя на постер нового фильма "Пазманский дьявол", где большими буквами указано имя исполнительного продюсера этого фильма, Мартина Скорсезе,
невольно думаешь, что отношение к фильму, скорее всего, именитый режиссер несет посредственное и добавлен он исключительно для кассы. Вот с таким,
слегка предвзятым, отношением я пошел на фильм, уже не молодого, но пока еще не очень опытного (это его третий крупный фильм) Бена Янгера. А зря. Фильм оказался достойным, за что честь ему и хвала.
Фильм попросту завораживает. И насыщенностью сюжета, и, что примечательно, отличной игрой актеров. В особенности стоит отметить Майлза Теллера, так привыкшего к комедийному жанру, не считая,
разве что, "Одержимость" 2014 года (фильма, который поразил меня до глубины души и даже сейчас я считаю ту роль лучшей в карьере актера, а также вызвавшем мой самый настоящий интерес к ударным).
Многие, наверно, подумают, что фильм изобилует типичными клише, так свойственным жанру спортивной драмы. И вообще, история про бедолагу спортсмена далеко не нова. Но не всё так просто, товарищи.
Акцент в фильме как раз-таки ставиться, абсолютно не так, как это обычно принято в данном жанре(типа "карате кид", Лол), на харизматичного неудачника, который, несмотря на удары судьбы, поднимается на вершину славы, а на уже успешного, именитого боксера по имени Винни Пациенцу, именуемого "Пазманским дьяволом", который уже поднялся на вершину славы профессионального бокса. Кстати говоря история эта основана на реальных событиях, что лично для меня при всей моей любви к Слаю мнится немым укором вымышленной истории Рокки.
Итак. Именно в этот момент, когда различные титулы уже покорились молодому боксеру, он получает мощнейший, чуть ли не смертельный удар от жизни. Дело в том, что он попадает в страшную аварию.
Вот тут становиться понастоящему страшно. Страшно, согласитесь друзья, когда есть что терять.
Ибо, волей судьбы, в один миг в глазах людей из дерзкого чемпиона он превращаешься в некое подобие беспомощного инвалида, который не то что не может дать бой, но даже и передвигаться-то может с большим трудом. Многие ребята, спортсмены, поймут всю тяжесть его положения. Лично я, вспоминая свою безумную спортивную юность, отданную "Powerlifting'у", как время, когда даже ангина давала "слив" такой ценной массы и силы, что хотелось ссаться кипятком когда болит горло,что уж говорить о переломах и растяжениях. Как такое преодолеть, думаете вы. Но именно в таких ситуациях куются чемпионы - несгибаемые и непоколебимые.
Я настоятельно рекомендую этот фильм к просмотру всем, потому что не важно, бокс это или другой спорт( пусть гордо поднимут подбородки шахматисты с целыми пальцами и кёрлеры без обморожений) и даже спорт ли это, здесь, в этом фильме, важны ценности которые отличают мужчин от мальчиков (и пусть девочки-спортсменки - папины дочки - не дуют губки). Насколько это трудно - не сломаться и не сдаться... «Всё просто» -, отвечу я вам словами главного героя.
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