[Последние реплики]

Женщина-репортёр Люди называют это одним из самых невероятных камбэков в истории спорта. На что вы это списываете?

Винни Пазиенца Хм... Не знаю. Мне очень помогли.

Женщина-репортёр Но у тебя было много трудностей. Проблемы с руководством, конфликты интересов...

Винни Пазиенца Да, мир бокса со стороны блестит. Он полон обещаний, которые... Большинство оказываются ложью. Никому нельзя доверять.

Женщина-репортёр Так что бы ты назвал самой большой ложью? Какая ложь была для тебя самой тяжёлой?

Винни Пазиенца [пауза] Это не так просто.

Женщина-репортёр Почему?

Винни Пазиенца Нет, это самая большая ложь, которую мне когда-либо говорили: «Это не так просто». И эту ложь повторяют снова и снова.

Женщина-репортёр [пауза] Что именно не просто?

Винни Пазиенца Всё. Всё не просто. Так они заставляют тебя сдаться. Говорят: «Винни, это не так просто».

Женщина-репортёр [пауза] А в чём же тогда правда?