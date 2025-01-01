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Пазманский дьявол
Цитаты из фильма Пазманский дьявол
Цитаты из фильма Пазманский дьявол
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Цитаты
Kevin Rooney
Я имею в виду, ты просто не умеешь сдаваться.
Vinny Pazienza
Умею. Поверь, умею. Я точно знаю, как сдаваться. Знаешь, что меня действительно пугает, Кев? То, что это легко.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Последние реплики]
Женщина-репортёр
Люди называют это одним из самых невероятных камбэков в истории спорта. На что вы это списываете?
Винни Пазиенца
Хм... Не знаю. Мне очень помогли.
Женщина-репортёр
Но у тебя было много трудностей. Проблемы с руководством, конфликты интересов...
Винни Пазиенца
Да, мир бокса со стороны блестит. Он полон обещаний, которые... Большинство оказываются ложью. Никому нельзя доверять.
Женщина-репортёр
Так что бы ты назвал самой большой ложью? Какая ложь была для тебя самой тяжёлой?
Винни Пазиенца
[пауза] Это не так просто.
Женщина-репортёр
Почему?
Винни Пазиенца
Нет, это самая большая ложь, которую мне когда-либо говорили: «Это не так просто». И эту ложь повторяют снова и снова.
Женщина-репортёр
[пауза] Что именно не просто?
Винни Пазиенца
Всё. Всё не просто. Так они заставляют тебя сдаться. Говорят: «Винни, это не так просто».
Женщина-репортёр
[пауза] А в чём же тогда правда?
Винни Пазиенца
[пауза] В том, что всё просто. Если ты не делаешь того, что говорят, что не можешь — всё кончено. И ты понимаешь, что всё было просто... и всегда было.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vinny Pazienza
Сейчас я не в своей боевой форме.
Kevin Rooney
Эй, Винни, я только что видел, как ты использовал свой вес. Это тебя совсем не тормозило.
Vinny Pazienza
Слушай, мне не нужно идти на хитрости, Кев. Я могу уложиться в вес.
Kevin Rooney
Нет, может, ты и в своем весе. А вот на хитрости ты всегда шёл.
Vinny Pazienza
Я выиграл свой первый титул чемпиона мира...
Kevin Rooney
В легком весе, я знаю. Первый раз я трахнулся прямо на парковке в школе. Ты видел, чтобы я каждый раз возил туда жену, когда хочу разрядиться?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kevin Rooney
Винни, мы начали это в подвале. В ё#ном подвале! А теперь выходи туда и покажи мне, как ты делаешь своё дело. Покажи, как ты живёшь. Покажи, как ты дерёшься!
Vinny Pazienza
Хочешь, я покажу тебе, как я дерусь?
Kevin Rooney
Да. Покажи, кто ты, чёрт возьми!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kevin Rooney
Это оно! ЭТО ЧЁРТОВСКИ ЭТО!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kevin Rooney
Эй, мы тут ещё не закончили, Винни.
Vinny Pazienza
Ещё нет?
Kevin Rooney
Нет.
Kevin Rooney
Нужно просто понять, что будет дальше. Вне ринга целый мир.
[пауза]
Vinny Pazienza
Знаешь, Кев, меня уже достало, что все говорят обо мне, будто я мёртв. Будто я погиб в той аварии. Будто всё кончено.
[пауза]
Vinny Pazienza
Кев, я собираюсь драться снова.
[пауза]
Kevin Rooney
Нет, не будешь, Винни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kevin Rooney
Чёрт возьми, и слоны тоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kevin Rooney
Пришлось решить, что хуже — смотреть, как ты себя убиваешь, или помочь тебе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vinny Pazienza
Ты пахнешь алкоголем.
Kevin Rooney
Ты пахнешь Род-Айлендом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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