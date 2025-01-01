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Киноафиша Фильмы Пазманский дьявол Цитаты из фильма Пазманский дьявол

Цитаты из фильма Пазманский дьявол

Kevin Rooney Я имею в виду, ты просто не умеешь сдаваться.
Vinny Pazienza Умею. Поверь, умею. Я точно знаю, как сдаваться. Знаешь, что меня действительно пугает, Кев? То, что это легко.
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[Последние реплики]
Женщина-репортёр Люди называют это одним из самых невероятных камбэков в истории спорта. На что вы это списываете?
Винни Пазиенца Хм... Не знаю. Мне очень помогли.
Женщина-репортёр Но у тебя было много трудностей. Проблемы с руководством, конфликты интересов...
Винни Пазиенца Да, мир бокса со стороны блестит. Он полон обещаний, которые... Большинство оказываются ложью. Никому нельзя доверять.
Женщина-репортёр Так что бы ты назвал самой большой ложью? Какая ложь была для тебя самой тяжёлой?
Винни Пазиенца [пауза] Это не так просто.
Женщина-репортёр Почему?
Винни Пазиенца Нет, это самая большая ложь, которую мне когда-либо говорили: «Это не так просто». И эту ложь повторяют снова и снова.
Женщина-репортёр [пауза] Что именно не просто?
Винни Пазиенца Всё. Всё не просто. Так они заставляют тебя сдаться. Говорят: «Винни, это не так просто».
Женщина-репортёр [пауза] А в чём же тогда правда?
Винни Пазиенца [пауза] В том, что всё просто. Если ты не делаешь того, что говорят, что не можешь — всё кончено. И ты понимаешь, что всё было просто... и всегда было.
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Vinny Pazienza Сейчас я не в своей боевой форме.
Kevin Rooney Эй, Винни, я только что видел, как ты использовал свой вес. Это тебя совсем не тормозило.
Vinny Pazienza Слушай, мне не нужно идти на хитрости, Кев. Я могу уложиться в вес.
Kevin Rooney Нет, может, ты и в своем весе. А вот на хитрости ты всегда шёл.
Vinny Pazienza Я выиграл свой первый титул чемпиона мира...
Kevin Rooney В легком весе, я знаю. Первый раз я трахнулся прямо на парковке в школе. Ты видел, чтобы я каждый раз возил туда жену, когда хочу разрядиться?
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Kevin Rooney Винни, мы начали это в подвале. В ё#ном подвале! А теперь выходи туда и покажи мне, как ты делаешь своё дело. Покажи, как ты живёшь. Покажи, как ты дерёшься!
Vinny Pazienza Хочешь, я покажу тебе, как я дерусь?
Kevin Rooney Да. Покажи, кто ты, чёрт возьми!
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Kevin Rooney Это оно! ЭТО ЧЁРТОВСКИ ЭТО!
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Kevin Rooney Эй, мы тут ещё не закончили, Винни.
Vinny Pazienza Ещё нет?
Kevin Rooney Нет.
Kevin Rooney Нужно просто понять, что будет дальше. Вне ринга целый мир.
[пауза]
Vinny Pazienza Знаешь, Кев, меня уже достало, что все говорят обо мне, будто я мёртв. Будто я погиб в той аварии. Будто всё кончено.
[пауза]
Vinny Pazienza Кев, я собираюсь драться снова.
[пауза]
Kevin Rooney Нет, не будешь, Винни.
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Kevin Rooney Чёрт возьми, и слоны тоже.
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Kevin Rooney Пришлось решить, что хуже — смотреть, как ты себя убиваешь, или помочь тебе.
🧡
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Vinny Pazienza Ты пахнешь алкоголем.
Kevin Rooney Ты пахнешь Род-Айлендом.
🧡
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