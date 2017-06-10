Наша рецензия

Женя (Марьяна Спивак) и Борис (Алексей Розин) обеспокоены продажей квартиры, разводом и собой. У нее уже есть обеспеченный ухажер (Андрис Кейш). Большая разница в возрасте девушку не смущает, ей нравится присутствие в жизни этого мужчины, нравится, прижимаясь к нему после близости, вытаскивать из души накопившийся сор и признаваться, какое отвращение она испытывала к новорожденному сыну. Борис коротает вечера в компании беременной блондинки (Марина Васильева), ненавидит ее маму и переживает…