Женя (Марьяна Спивак) и Борис (Алексей Розин) обеспокоены продажей квартиры, разводом и собой. У нее уже есть обеспеченный ухажер (Андрис Кейш). Большая разница в возрасте девушку не смущает, ей нравится присутствие в жизни этого мужчины, нравится, прижимаясь к нему после близости, вытаскивать из души накопившийся сор и признаваться, какое отвращение она испытывала к новорожденному сыну. Борис коротает вечера в компании беременной блондинки (Марина Васильева), ненавидит ее маму и переживает…
Фильм не смотришь, а соучаствуешь в нем. Фильм- боль. Фильм -правда. Правда, до какого-то бессилия бьющая в самые больные точки. Фильм- слезы, глаза и душа плачет все два часа.
Есть фильмы, когда рыдает весь зал,это из тех. Есть фильмы, с которых уходят через 10 минут после начала( так было на Викинге-наипозоршнейшем фильме), а есть фильмы, с которых люди в оцепенении не могут встать и не хотят пока не уйдет последний титр,это тот фильм. А потом в молчании идут к машинам, на остановку,едут домой. Потому-что так много мыслей, а ком в горле не позволяет сказать именно то, что важно в данный момент. Фильм- боль.
Нельзя жить в нелюбви. Фильм-трагедия, каких много среди наших знакомых и друзей,достаточно просто присмотреться.
Тысячу раз рекомендую сходить. Сходить тем,у кого есть дети, сходить тем, у кого их нет, тем, кто чувствует , что его не долюбили. И желаю стать хоть чуточку добрее после просмотра.
Что происходит, если супруги живут в нелюбви? Андрей Звягинцев предлагает зрителю подумать на эту тему и предлагает свою историю.
Женя (Марьяна Спивак) и Борис (Алексей Розин) после долгих лет совместной жизни разводятся с треском, взаимными оскорблениями и упреками. Оба уже в предвкушении нового семейного счастья: подруга Бориса ждет ребенка, Женя также нашла себе пару. Бывшие супруги заняты продажей общей квартиры и разделом имущества. Правда, есть еще одно немаловажное связующее звено – их сын Алеша (Матфей Новиков). 12-летний мальчик оказывается абсолютно ненужным ни матери, ни отцу: родители намерены отправить своего сына в детдом. Женя говорит о решении сыну, а на следующий день Алеша уходит из дома и больше не возвращается.
Звягинцев прекрасно вскрывает болезни современного общества – недаром критики прозвали режиссера «летописцем». Люди все дальше уходят в другую реальность, делая выбор в пользу виртуальной жизни, «селфи» и «лайков». Она подается как эскапизм, иллюзия счастливой жизни, которой в реальности нет. Информационный шум отупляет: герои всерьез задумываются – наступит конец света или нет? Хотя для кого-то он уже стал явью.
– Так хочется быть счастливой, – искренне признается Женя своему новому мужчине. Наконец-то она смогла по-настоящему полюбить: в детстве ей не хватило материнской ласки, в молодости вышла замуж по залету. Эгоистичная и самолюбивая Женя абсолютно бессердечна к сыну и бывшему мужу. Она создает образ страдающей, несчастной женщины, требующей внимания, но сострадания не вызывает. Всю грубость и ненависть, выросшую из неудовлетворенности, Женя выплескивает на ребенка, которого, как и мужа, никогда не любила.
Борис, как и Женя, зациклен лишь на себе. Им движет лишь страх перед боссом: если руководство узнает о разводе, Борис потеряет престижную работу. Куда уж тут до переживаний за судьбу и чувства ребенка? Узнав о пропаже сына, он совершенно спокойно (в отличие от испугавшейся и взявшейся за дело Жени) заявляет, что ничего страшного случиться не могло. В безразличии отца мы убеждаемся вновь, когда спустя пару лет он грубо швыряет свою маленькую дочь в кроватку: малышка мешает папочке смотреть телевизор.
Звягинцев нарочно создает контраст, окружая Женю и Бориса нормальными людьми, способными искренне любить, помогать, ценить друг друга. В поисках Алеши бывшим супругам абсолютно бескорыстно помогают волонтеры, в отличие от госслужбы, погрязшей в бюрократии и не делающей ровным счетом ничего для спасения ребенка. С любовью смотрит на мужа девушка, пришедшая покупать квартиру. С легкой грустью общается со своей дочерью по скайпу новый мужчина Жени.
Фильм наполнен тоской, пустотой, а также страхом и отчаянием: это и страх маленького человека перед боссом, страх новой пассии Бориса о том, что их совместная жизнь продлится недолго…Музыка лишь усиливает ощущение страха, нагнетает обстановку, предвещает трагедию. Операторская работа Михаила Кричмана заслуживает высшей оценки: прекрасно подобранный видеоряд погружает нас в характеры героев. Хотя действие фильма происходит в спальном районе Москвы, акцент сделан не на обезличенные многоэтажные дома-ячейки, а на природу. С первых кадров мы любуемся медитативным зимним пейзажем: деревья, река, снег. Жизнь показана как она есть – очень просто и понятно. Природа выступает немым свидетелем происходящего: кажется, эти деревья знают, что случилось с Алешей, которого не смогли уловить многочисленные камеры.
Чуда не происходит, хотя вплоть до кульминации непонятно, чем завершится история Алеши. Звягинцев говорит словами одного из героев: «В нелюбви жить нельзя». Искусственно создавая подобие счастливой устроенной жизни, настоящей любви – сродни выставлению икон на видное место, не имея Бога в сердце. Излечиться от страдания можно лишь настоящей, искренней любовью, чего главным героям так и не удается осуществить.
… - Выключи, голова болит!
…. – Таблетки в бордочке.
Слава Богу, что ему глубоко по барабану, что говорят о его творчестве и нем самом, он слушает нужных людей и продолжает творить. Если хочешь, чтобы тебя услышали, нужно говорить громче. И докричались, шумиха-шумихой, но судьба «Нелюбови» отойти на задний план и накрыться газетой совсем близко. Причина я считаю – математика! Слишком все правильно и голо, актеры говорят текст, и ничего кроме написанного автором с ними не происходит (заплакать, пожалуйста; ударить ребенка без причины, да легко). А причина всегда есть, иначе к актерскому существованию это не имеет никакого отношения.
Есть в российском кино тенденция - яро двигаться к финалу сцены: если я должен его ударить в конце, а сцена идет 5 минут, то мы её как можно быстрее проскакиваем, ведь все идет к финалу-то. В итоге теряем драгоценные секунды, когда можно подробно все показать, натолкнуть на мысль, просто посмаковать игру актеров. Здесь этого очень мало.
Почему такие плоские диалоги? Штампованное создание образов. Плохая мать – бьёт ребенка при незнакомых людях, мгновенно хамит ему за завтраком, а причину этого я узнаю только из слов: «Я его не хотела» и все, извините, но этого не хватает. То же касается и отношений с мужем ( «Ты мне всю жизнь испортил»), отношений с матерью ( «Денег моих захотела, да ни хрена тебе») и еще море таких же учителей, для которых не важны ученики; совершенно штампованный образ следователя («Этим я заниматься не буду, писанины и так много»). Благо, что волонтеры в фильме хороши, и их предводитель, вот они действительно молодцы.
Апогеем абсурда является вот что: значит о том, что в фильме курят нас предупреждают, детей на фильм не пускают. Матерные слова в фильме не произносятся, мы же все святые с вами, хоть и 18+, но, простите, а показывать как мужик занимается сексом с беременной женщиной или как красавица жена с потрепанной фигурой трясёт своим лоном над спящим любовником, это можно и это нормально??? Конечно, так же режиссер снял, без этого никак, а вот маты мы вырежем. Нет уж, друзья, либо показывайте все и сразу, и смело, либо вообще никак.
Но не надейтесь, не буду всё время поливать фекалиями фильм, где мне самому их выливают. Есть очень сильные моменты, ради которых деньги и время не канули в бездну забвения.
«Ребенок плачет за дверью, когда мать выходит из туалета» - низкий поклон эти секундам.
«Допрос школьника Кузнецова и опознание в морге» - спасибо
«Боря выгоняет Женю из машины, посылая на заветные три буквы» - круто и по-мужски!
«Вместо портрета Путина в кабинете полиции портрет Шойгу» - ура!
Лично моё восприятие осталось никаким, как собственно и диалоги и долгие кадры фильма. Я не рекомендую идти в кино, а лучше пересмотреть ранние работы Звягинцева!
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«Нелюбовь»: Конец света наступил
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