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Нелюбовь Нелюбовь
Киноафиша Фильмы Нелюбовь Награды и номинации фильма Нелюбовь
Loveless Нелюбовь 2017 / Россия / Франция / Бельгия / Германия
7.5 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Награды и номинации фильма Нелюбовь

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2017 Каннский кинофестиваль 2017
Приз жюри
Победитель
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, Китай, анимация
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