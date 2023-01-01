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Нелюбовь
Награды и номинации фильма Нелюбовь
Loveless
Нелюбовь
2017 / Россия / Франция / Бельгия / Германия
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7.5
Оцените
64
голоса
Рейтинг IMDb: 7.6
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Награды и номинации фильма Нелюбовь
Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2017
Приз жюри
Победитель
Золотой глобус 2018
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA 2018
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Оскар 2018
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
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