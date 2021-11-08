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Марина Васильева
Марина Васильева
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Марина Васильева
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Дата рождения
2 августа 1993
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Лев
Биография Марины Васильевой
Родилась 2 августа 1993 года. Псков, Россия.
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Фильмография Марины Васильевой
Иччи
ужасы
2021, Россия
5.0
Общага
драма
2021, Россия
7.0
Иваново счастье
мелодрама
2021, Россия
7.0
Побочный эффект
мистика, триллер
2020, Россия
7.0
Распутье
драма
2020, Россия
0.0
Верность
драма
2019, Россия
5.0
Русское краткое. Выпуск 2
короткометражный, комедия, драма
2018, Россия
5.0
Нелюбовь
драма
2017, Россия / Франция / Бельгия / Германия
7.0
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Цифровая премьера драмы Григория Лялина «Распутье» состоится 4 ноября в онлайн-кинотеатре KION
Фильм получил призы на кинофестивалях «Окно в Европу 2020» и «Балтийские дебюты».
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8 ноября 2021 20:42
«У меня есть предчувствие, что это будет хорошее кино»: интервью с Мариной Васильевой
Актриса Марина Васильева о котиках, доме на Котельнической набережной и добровольной истерике.
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2 ноября 2020 17:07
Вышел первый трейлер хоррора «Побочный эффект» с Александрой Ревенко
Премьера ужастика назначена на 10 сентября.
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30 июля 2020 10:46
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