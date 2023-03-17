От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+

14-15 марта в Москве проходил второй фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+, на котором Wink, «Кинопоиск», OKKO, START, «Смотрим», Кино1ТВ и KION представили свои новые сериалы – о любви, личных драмах, суровой реальности и безумии жизни. В конкурсной программе победили «Актрисы» Федора Бондарчука, специальный приз от жюри СМИ получил «Плейлист волонтера» с Иваном Янковским, а самым ожидаемым сериалом стала комедия «Дело о пропавшей деревне». Киноафиша побывала на фестивале и рассказывает о сериалах, которые мы ждем больше всего.

Когда: май 2023 года

Где: OKKO

Сериал «Плейлист волонтёра», получивший на фестивале ORIGINAL+ приз жюри, основан на одноименной книге Мршавко Штапича, в которой автор рассказывает о буднях (чаще всего ночах) волонтеров организации «Лиза Алерт» и их первых поисковых миссиях, в которых он сам принимал участие. История цепляет своей социальной тематикой и саундтреком, который, как и в книге, отражает внутреннее состояние героев, самоотверженно ищущих пропавших людей, а название каждой серии – это конкретная песня. «Плейлист волонтера» от платформы ОККО – сериал, в котором история маленького человека с большим сердцем становится центральной. Герой Ивана Янковского, прототипом которого стал сам Штапич, постепенно лишается смысла жизни. У парня сложные отношения с женой, которая не дает ему видеться с ребенком, он лишается работы и медленно, но верно опускается на самое дно. Лучом света в жизни героя становятся люди из поисково-спасательного отряда, которые находят Штапича после того, как он пропал на сутки, о чем заявила его мать. Парень становится волонтером и понимает, что для него еще не все потеряно, пока есть те, кому можно попробовать помочь.

«Плейлист волонтера» режиссера Максима Свешникова – главный российский проект о нелегком труде добровольцев, которые каждый день отправляются на поиски пропавших людей. Сериал рассказывает про жизнь волонтеров, которых в кино обычно показывают вскользь в том же «Новеньком» или в «Нелюбви», не давая им право на собственную историю и чаще всего используя для массовки. При этом «Плейлист волонтера», который, конечно же, возвращает веру в неравнодушных людей и вообще заставляет вас стать более чутким и внимательным к тем, кто вас окружает, – душераздирающий и тонко сделанный проект, который временами очень тяжело смотреть из-за того, как в нем складываются судьбы некоторых героев, но просто необходимо посмотреть в мае этого года.

Плейлист волонтера

Когда: 30 марта

Где: Кинопоиск и Wink

«Актрисы» – совместный проект «Кинопоиска» и стриминговой платформы Wink, ставший главным победителем конкурсной программы фестиваля ORIGINAL+ и награжденный в категориях «Оригинальное режиссерское видение» и «Оригинальный сериал».

Сериал снял Федор Бондарчук, а сценарием занималась Паулина Андреева, написавшая «Психа». Один из сценаристов «Актрис» – Валерий Тодоровский. Камерный проект, своей эстетикой и атмосферой больше напоминающий магнетический театральный перформанс, – пропуск в закулисную жизнь известных артисток, которые отдают себя искусству, в то время как их отношения с близкими и любимыми оставляют желать лучшего. «Актрисы» с их сценическим драматизмом, интригами, борьбой за место под солнцем и внутренним надрывом, который чувствуется в каждой героине, позволяют зрителю стать участником этой красивой и горькой истории об изнанке успеха и известности. Каждая героиня в «Актрисах» по-своему интересна. И надломленная Светлана Ходченкова («Другое имя»), и Елена Николаева, жесткая, но с разъедающим внутренним одиночеством, и пробивная и при этом постоянно сомневающаяся Полина Пушкарук, и, конечно же, блистательная и эффектная Лолита Милявская, на которой театр и держится: для певицы драматическая роль в сериале – дебютная в ее карьере.

Премьера волнующих и эффектных «Актрис» – уже 30 марта.

Актрисы

Когда: 2023 год

Где: ИВИ

«Дело о пропавшей деревне» – самый ожидаемый проект по итогам фестиваля ORIGINAL+, также отмеченный жюри СМИ за «безумие в юморе». Режиссером шоу выступил Андрей Шавкеро, а за сценарий отвечали Саид Давдиев и Сергей Светлаков. «Дело о пропавшей деревне» – абсурдная треш-комедия, которая представляет собой обаятельную пародию на культовые хорроры и триллеры, снятые в псевдодокументальном стиле, на ту же «Ведьму из Блэр» или «Визит» Шьямалана. В центре сюжета – расследование известной московской журналистки (Мария Горбань), приехавшей из столицы в далекую деревню Нижние Броды, все жителей которой внезапно исчезли без следа, и никто не знает, что с ними случилось. Девушка надеется раскрыть эту страшную тайну и своим документальным фильмом доказать всем, что она – профессиональная репортерка, достойная самых престижных наград.

«Дело о пропавшей деревне» – развлекательный сериал, который смело можно смотреть всем, кто часто прибегает к киноэскапизму, чтобы просто не сойти с ума в непростые времена. Создатели проекта лихо проходятся по всем клише дешевых хорроров, высмеивают теории заговора, градус треша и черного юмора в каждой серии только повышается, а персонажи Марии Горбань и Филиппа Ершова (многие помнят его еще по российской адаптации «Красных браслетов»), играющего деревенского учителя по труду, – просто неподражаемы. «Дело о пропавшей деревне» про очень странные дела в Нижних Бродах ждем в этом году.

Дело о пропавшей деревне

Где: START

Когда: 13 апреля

«Жить жизнь» – психологический и эротический триллер, снятый по роману писательницы Анны Богинской. Продюсер сериала – Ирина Сосновая, шоураннер – Дарья Мороз (она же играет в сериале), обе работавшие над «Содержанками». Режиссер проекта – Артем Аксененко («Медиатор» и «Лапси»). «Жить жизнь», по словам Дарьи Мороз, – сериал «про любовь, которую в обществе теряют». История успешной девушки-маркетолога Анны (Любовь Аксенова), которая после гибели мужа не сломалась, а нашла в себе силы жить дальше, завязана на зависимости от нездоровых отношений, в которые она снова попадает после смерти близкого. В «Жить жизнь» любовь действительно подменяется страстью и нездоровыми эмоциональными качелями – сериал очень точно показывает, как настоящие чувства растворяются в мире, построенном на созависимых отношениях. Сможет ли главная героиня стать свободной и независимой от манипуляторских игр партнеров и понять, что настоящая любовь – безусловна, вы узнаете в уже апреле!

Одно из главных достоинств сериала – очень стильная главная героиня, «возрожденная из пепла» Анна, которую играет Любовь Аксенова («Почка», «Бывшие»). Неудивительно, если до мелочей продуманные образы актрисы в сериале вдохновят вас на покупку платья-комбинации и не одного оверсайз-кардигана. «Жить жизнь» – альтернатива «Содержанкам» и один главных женских сериалов этого года, в котором между собой переплетаются интриги, страстные романы, многочисленные постельные сцены и сложная драматическая линия героини Любови Аксеновой, от которой, как всегда, невозможно оторвать взгляд.

Жить жизнь

На дне

Когда: 2023 год

Где: PREMIER

Комедия положений режиссера Бориса Казанцева рассказывает о добродушном парне по имени Степа, который только что освободился из тюрьмы по УДО и мечтает построить карьеру элитного сантехника в Москве. Простой, на первый взгляд, сериал с классическим сюжетом в духе «начать с чистого листа» оборачивается сатирой на нашу жизнь и представляет новое лицо в российском кино – актера Данилу Тябина, который влюбляет своей искренностью и энергией. А еще в сериале появляется искрометная Татьяна Орлова (Тамара из «Папиных дочек») в роли бабушки-драгдилерши. «На дне» – легкий комедийный сериал, погружающий зрителя в жизнь Нижнего Новгорода, который понравится всем любителям «народного» кино.