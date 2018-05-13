Счастливый Лазарь, 2018

Время в маленькой деревушке Италии как будто остановилось. Здесь в рабстве у сказочной маркизы де Луна живут несколько десятков человек. Они работают на «табачную королеву», как прозвали женщину, и не знают о том, что рабство уже давно отменили. Все, что они получают за свой тяжелый труд – это еда. Но все меняется, когда сын маркизы решает взбунтоваться. В деревню прибывает полиция и освобождает людей. Но как им жить в новых реалиях, где каждый сам в ответе за свою жизнь?
Лазарь настолько чистосердечный юноша, что некоторые считают его дурачком. Может быть он и простак, но так не считает избалованный выходец из аристократичной семьи Танкреди, который заводит дружбу с Лазарем. Вскоре судьба проверит их дружбу на прочность.