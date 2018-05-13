Счастливый Лазарь, 2018

Время в маленькой деревушке Италии как будто остановилось. Здесь в рабстве у сказочной маркизы де Луна живут несколько десятков человек. Они работают на «табачную королеву», как прозвали женщину, и не знают о том, что рабство уже давно отменили. Все, что они получают за свой тяжелый труд – это еда. Но все меняется, когда сын маркизы решает взбунтоваться. В деревню прибывает полиция и освобождает людей. Но как им жить в новых реалиях, где каждый сам в ответе за свою жизнь?