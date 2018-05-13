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Счастливый Лазарь Счастливый Лазарь
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Lazzaro Felice

Счастливый Лазарь, 2018

2018 / Италия / Франция / Швейцария
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Время в маленькой деревушке Италии как будто остановилось. Здесь в рабстве у сказочной маркизы де Луна живут несколько десятков человек. Они работают на «табачную королеву», как прозвали женщину, и не знают о том, что рабство уже давно отменили. Все, что они получают за свой тяжелый труд – это еда. Но все меняется, когда сын маркизы решает взбунтоваться. В деревню прибывает полиция и освобождает людей. Но как им жить в новых реалиях, где каждый сам в ответе за свою жизнь?

  • При создании сценария режиссер Аличе Рорвахер вдохновлялась реальной историей, которая произошла в центральной Италии. Маркиза воспользовалась тем, что ее земли находились далеко от города, и держала жителей деревни в неведении по поводу отмены рабства.
  • Чтобы выбрать актера на роль Лазаря, создатели отсмотрели пробы тысяч молодых актеров. В результате роль предложили ученику общеобразовательной школы в Орвието, у которого не было актерского опыта. Он согласился пройти пробы после знакомства с режиссером.
  • Картина участвовала в конкурсной программе фестиваля кино в Каннах и получила приз за лучший сценарий.
  • Съемки ленты проходили в Турине, Милане, Баньореджо.
  • Исполнительница одной из женских ролей Альба Рорвахер приходится старшей сестрой режиссеру.

Лазарь настолько чистосердечный юноша, что некоторые считают его дурачком. Может быть он и простак, но так не считает избалованный выходец из аристократичной семьи Танкреди, который заводит дружбу с Лазарем. Вскоре судьба проверит их дружбу на прочность.

7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 30 ноября 2018
Премьера в мире 13 мая 2018
Возраст 16+
Режиссер
Аличе Рорвахер
Аличе Рорвахер
В ролях
Николетта Браски
Серхи Лопес
Серхи Лопес
Альба Рорвахер
Альба Рорвахер
Наталино Балассо
Томмазо Раньо
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Постер фильма Счастливый Лазарь 3 постера
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Счастливый Лазарь
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