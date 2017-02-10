О теле и душе, 2017

Картину «О теле и душе» сняла венгерская режиссёр Ильдико Эньеди («Симон Волхв», «Тамаш и Юли»). В фильме снялись малоизвестные актёры: Александра Борбей, Золтан Шнайдер, Эрвин Надь, Тамаш Йордан и другие.
Фильм «О теле и душе» расскажет историю любви девушки и мужчины, которая случилась на мясокомбинате. На фоне окровавленных туш животных разворачивается очень нежная, трогательная и маленькая история человеческих жизней...
- На удивление критикам и зрителям, фильм «О теле и душе» завоевал главную награду Берлинского кинофестиваля, вопреки прогнозу, что приз получит Аки Каурисмяки за картину «По ту сторону надежды»
- Не так давно ещё один венгерский фильм - «Сын Саула» - забрал главную награду другого престижного мирового фестиваля, а именно Каннского в 2015 году
- «О теле и душе» - это первый фильм Ильдико Эньедо за последние 18 лет. Последний раз она снимала полнометражное кино в 1999 году
- В дебютной картине Ильдико Эньеди «Мой ХХ век» (1989) снялся российский актёр Олег Янковский. Тогда лента удостоилась в Каннах «Золотой камеры (за лучший режиссёрский дебют»)
Сторонящаяся людей Мария и общительный, но одинокий Эндре - коллеги. Оба ведут замкнутый образ жизни и стараются избегать общения друг с другом. Неожиданно для себя они узнают, что каждую ночь им снятся одинаковые сны. Видя в этом некий знак, герои решаются на сближение. Открывшись друг другу, Эндре и Мария окажутся в водовороте комических и даже шокирующих событий...