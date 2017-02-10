О теле и душе, 2017

- На удивление критикам и зрителям, фильм «О теле и душе» завоевал главную награду Берлинского кинофестиваля, вопреки прогнозу, что приз получит Аки Каурисмяки за картину «По ту сторону надежды»

- Не так давно ещё один венгерский фильм - «Сын Саула» - забрал главную награду другого престижного мирового фестиваля, а именно Каннского в 2015 году

- «О теле и душе» - это первый фильм Ильдико Эньедо за последние 18 лет. Последний раз она снимала полнометражное кино в 1999 году

- В дебютной картине Ильдико Эньеди «Мой ХХ век» (1989) снялся российский актёр Олег Янковский. Тогда лента удостоилась в Каннах «Золотой камеры (за лучший режиссёрский дебют»)