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О теле и душе О теле и душе
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A Teströl és Lélekröl / On Body and Sou

О теле и душе, 2017

2017 / Венгрия
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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История любви девушки и мужчины, которая разворачивается на мясокомбинате
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Картину «О теле и душе» сняла венгерская режиссёр Ильдико Эньеди («Симон Волхв», «Тамаш и Юли»). В фильме снялись малоизвестные актёры: Александра Борбей, Золтан Шнайдер, Эрвин Надь, Тамаш Йордан и другие.

Фильм «О теле и душе» расскажет историю любви девушки и мужчины, которая случилась на мясокомбинате. На фоне окровавленных туш животных разворачивается очень нежная, трогательная и маленькая история человеческих жизней...

- На удивление критикам и зрителям, фильм «О теле и душе» завоевал главную награду Берлинского кинофестиваля, вопреки прогнозу, что приз получит Аки Каурисмяки за картину «По ту сторону надежды»

- Не так давно ещё один венгерский фильм - «Сын Саула» - забрал главную награду другого престижного мирового фестиваля, а именно Каннского в 2015 году

- «О теле и душе» - это первый фильм Ильдико Эньедо за последние 18 лет. Последний раз она снимала полнометражное кино в 1999 году

- В дебютной картине Ильдико Эньеди «Мой ХХ век» (1989) снялся российский актёр Олег Янковский. Тогда лента удостоилась в Каннах «Золотой камеры (за лучший режиссёрский дебют»)

Сторонящаяся людей Мария и общительный, но одинокий Эндре - коллеги. Оба ведут замкнутый образ жизни и стараются избегать общения друг с другом. Неожиданно для себя они узнают, что каждую ночь им снятся одинаковые сны. Видя в этом некий знак, герои решаются на сближение. Открывшись друг другу, Эндре и Мария окажутся в водовороте комических и даже шокирующих событий...

7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 12 октября 2017
Премьера в мире 10 февраля 2017
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Ильдико Эньеди
Ильдико Эньеди
В ролях
Александра Борбей
Александра Борбей
Геза Морчани
Геза Морчани
Золтан Шнайдер
Золтан Шнайдер
Эрвин Надь
Эрвин Надь
Тамаш Йордан
Тамаш Йордан
Все актеры и съемочная группа
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О теле и душе
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