Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Андрис Кейшс
Андрис Кейшс
Andris Keišs
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Андрис Кейшс
Andris Keišs
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 ноября 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Биография Андриса Кейшса
Родился 26 ноября 1974 года. Елгава, Латвия.
Развернуть
Фильмография Андриса Кейшса
Вмешательство
драма, мелодрама
2020, Россия
0.0
Нелюбовь
драма
2017, Россия / Франция / Бельгия / Германия
7.0
Волшебное кимоно
драма, комедия, детектив
2017, Латвия / Япония / Эстония
5.0
То, что никто не видит
драма
2017, Латвия
7.0
Крутая Колка
комедия, драма
2011, Латвия
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева получил Приз жюри на 70-ом Каннском кинофестивале
28 мая на торжественной церемонии закрытия 70-го юбилейного Каннского международного кинофестиваля драма российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» была удостоена Приза жюри.
Написать
30 мая 2017 14:01
Все новости
Related video
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было