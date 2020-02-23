Ундина, 2020

Легенда о прекрасной обитательнице подводного мира получает новую интерпретацию в картине Кристиана Петцольда, ставшей своеобразным продолжением другого фильма режиссера — «Транзит».
В лучших традициях немецкого романтизма Кристиан Петцольд заимствует легенду из фольклора Германии и помещает ее в Берлин XXI века. Несмотря на обновленную обертку истории о морской нимфе, соблазняющей мужчин ради обретения бессмертной души, главной проблемой для героев Петцольда, как и для ребят вроде Гофмана или Гейне, остается столкновение чувств и разумного начала в человеке. Режиссер вновь снимает Паулу Бер и Франца Роговского в главных ролях, и между их персонажами в «Ундине» и «Транзите» прослеживается тесная связь: она — девушка-видение, которой он очарован.
Возлюбленный Ундины (Паула Бер) Йоханнес (Якоб Маченц) встречается с ней в кафе, чтобы покончить с их отношениями. Времени на обсуждение у нее нет: ей срочно нужно бежать проводить экскурсию о берлинской урбанистике. Поэтому, пригрозив ему смертью, если он не дождется ее, она уходит, а по возвращении, разумеется, находит пустой столик. Кристоф (Франц Роговский), присутствовавший на ее экскурсии, предлагает ей вместе выпить кофе, и так начинается их знакомство не только друг с другом, но и с мирами воды и суши, к которым принадлежит каждый из них.
Вдохновением для фильма послужили сказочная повесть «Ундина» Фридриха де ля Мотт Фуке и сказка «Русалочка» Ханса Кристиана Андерсена.
По первоначальной задумке, главная героиня должна была работать в галерее современного искусства, а не быть гидом в Берлине.
По задумке режиссера Кристиана Петцольда, «Ундина» в некотором смысле является продолжением его предыдущего фильма «Транзит».
Режиссер Кристиан Петцольд захотел интерпретировать легенду об Ундине потому, что в ней предназначение девушки всегда определяется мужчиной, находящимся рядом с ней, и это напомнило ему отношения любого художника с его музой. Такая зависимость всегда казалась ему очень печальной.
Почти все декорации, которые можно видеть в сценах под водой, были выстроены в студии. Для этого в павильоне был построен стеклянный бассейн, в который помещены созданные специально для съемок пластиковые растения. Режиссер Кристиан Петцольд хотел использовать живые, но тогда бы вода в бассейне начала менять оттенок и это создало бы дополнительные трудности. Графика была использована только для создания рыб.
При создании подводных сцен режиссер Кристиан Петцольд вдохновлялся эпизодом из фильма «Ночь охотника» Чарльза Лотона, в котором Уилл Харпер находится под водой.
Режиссер Кристиан Петцольд выбрал местом действия Берлин, потому что он был построен на болотистой местности, что связывает его с водной стихией.
Река Вуппер, с которой связана часть повествования, фигурирует в немецком устойчивом выражении Über die Wupper gehen, что можно перевести как «перейти через Вуппер», то есть «быть на пороге смерти».
Готовясь к съемкам фильма, актриса Паула Бер прочитала множество сказок, а также рассказ писательницы Ингеборги Бахман «Ундина уходит».
При подготовке к съемкам вместе с режиссером Кристианом Петцольдом актерский состав фильма посмотрел «20000 лье под водой» Ричарда Флайшера, «Под мостами» Хельмута Койтнера и «Тварь из черной лагуны» Джека Арнольда.
Красавица Ундина знает все об архитектуре Восточного и Западного Берлина, ее рассказами заслушиваются посетители выставки, они пленяют сердце мечтателя Кристофа. Знакомство молодых людей мистическим образом сближает их. Но у Ундины есть тайна – ее прошлое – роковой роман с Йоханнесом, человеком, который ее предал…