Ундина, 2020

Вдохновением для фильма послужили сказочная повесть «Ундина» Фридриха де ля Мотт Фуке и сказка «Русалочка» Ханса Кристиана Андерсена.

По первоначальной задумке, главная героиня должна была работать в галерее современного искусства, а не быть гидом в Берлине.

По задумке режиссера Кристиана Петцольда, «Ундина» в некотором смысле является продолжением его предыдущего фильма «Транзит».

Режиссер Кристиан Петцольд захотел интерпретировать легенду об Ундине потому, что в ней предназначение девушки всегда определяется мужчиной, находящимся рядом с ней, и это напомнило ему отношения любого художника с его музой. Такая зависимость всегда казалась ему очень печальной.

Почти все декорации, которые можно видеть в сценах под водой, были выстроены в студии. Для этого в павильоне был построен стеклянный бассейн, в который помещены созданные специально для съемок пластиковые растения. Режиссер Кристиан Петцольд хотел использовать живые, но тогда бы вода в бассейне начала менять оттенок и это создало бы дополнительные трудности. Графика была использована только для создания рыб.

При создании подводных сцен режиссер Кристиан Петцольд вдохновлялся эпизодом из фильма «Ночь охотника» Чарльза Лотона, в котором Уилл Харпер находится под водой.

Режиссер Кристиан Петцольд выбрал местом действия Берлин, потому что он был построен на болотистой местности, что связывает его с водной стихией.

Река Вуппер, с которой связана часть повествования, фигурирует в немецком устойчивом выражении Über die Wupper gehen, что можно перевести как «перейти через Вуппер», то есть «быть на пороге смерти».

Готовясь к съемкам фильма, актриса Паула Бер прочитала множество сказок, а также рассказ писательницы Ингеборги Бахман «Ундина уходит».

При подготовке к съемкам вместе с режиссером Кристианом Петцольдом актерский состав фильма посмотрел «20000 лье под водой» Ричарда Флайшера, «Под мостами» Хельмута Койтнера и «Тварь из черной лагуны» Джека Арнольда.