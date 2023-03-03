Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка

На этой неделе стриминги продолжают знакомить с «оскаровскими» номинантами, а также предлагают продолжить путешествие с малышом Йодой и станцевать с Ченнингом Татумом.

1 марта, Disney+

Кому смотреть: фанатам сериала, франшизы «Звездные войны», а также лично Педро Паскаля.

Педро Паскаль, сыграв в сериале «Одни из нас», стал новой звездой телевидения, но фанаты «Звездных войн» знают его еще с «Мандалорца». В третьем сезоне Паскаль возвращается к роли Дина Джарина. Как мы знаем из событий «Книги Бобы Фетта», Джарин наконец воссоединился с любимцем фанатов малышом Йодой и теперь владеет Темным мечом, символом власти над планетой Мандалор. Именно туда он отправится в новом сезоне. К своей роли, вероятно, вернутся Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие») и Кэти Сакхофф, сыгравшая мандалорку Бо-Катан. Второй сезон радовал зрителей множеством приглашенных звезд. Сейчас известно, что в новых сериях появится Кристофер Ллойд («Назад в будущее»), но об остальных камео приходится только догадываться. Всего в сезоне будет восемь эпизодов. Шоураннером проекта по-прежнему выступает Джон Фавро, так что поклонники неспешного повествования «Мандалорца» едва ли останутся разочарованы.

Мандалорец

2 марта, в Сети

Кому смотреть: всем, кто любит, горячие танцы, особенно с Ченнингом Татумом.

Через почти восемь лет после выхода второго фильма франшизы Супер Майк возвращается с последним танцем. Майк Лейн (Ченнинг Татум) потерял свой бизнес и теперь работает барменом во Флориде. Он встречает богатую женщину (Сальма Хайек), которая вдохновляет его поставить эротическое шоу в одном из крупных театров Лондона, и между ними возникают не только рабочие отношения. В режиссерском кресле снова Стивен Содерберг, снимавший первую часть, а сценарий вновь написал Рейд Каролин. Если первый фильм был основан на опыте самого Татума, который в молодости подрабатывал стриптизером, то новая картина снята по мотивам настоящего эротического шоу MagicMike Live, которое Татум поставил, в свою очередь, по предыдущим фильмам. В общем, круг замкнулся, и теперь фанаты франшизы смогут увидеть гвоздь лас-вегасовской программы — «номер под дождем». Последним танцем во франшизе он точно не станет: Содерберг заявлял, что в разработке находятся еще несколько фильмов, в центре которых, правда, уже не Майкл Лейн, а другие персонажи.

Супер Майк: Последний танец

28 февраля, в Сети

Кому смотреть: тем, кого интересуют истории про активизм и справедливость.

Фильм документалистки Лоры Пойтрас, известной картиной «Citizenfour. Правда Сноудена», рассказывает о жизни и творчестве Нэн Голдин, талантливого фотографа и активистки. Голдин боролась с фармацевтической компанией, выпускавшей популярное обезболивающее. В своей рекламе компания уверяла покупателей, что препараты не вызывают привыкания, — это стало одним из факторов начала эпидемии опиоидов в 1990-е годы. Голдин сама пережила опыт передозировки и создала адвокатскую организацию, которая занималась поиском доказательств против семьи Сэклер, владевшей фармкомпанией. Уже смонтированный фильм, где используются фотографии и видеохроника из личного архива, Нэн Голдин успела оценить и одобрить. То же самое сделало и жюри Венецианского фестиваля, присудившее картине Пойтрас главную награду. Теперь фильм участвует и в «оскаровской» гонке с номинацией в категории «Лучший документальный фильм».

Вся красота и кровопролитие

2 марта, Кинопоиск

Кому смотреть: фанатам группы.

Сериал о народной панк-группе «Король и Шут», как утверждают создатели, не будет сугубо биографическим. Помимо реальных фактов из творческого из жизненного пути питерских музыкантов, в шоу будет еще одна линия — фэнтезийная, в которой оживут герои из песен группы. Традиционная же линия расскажет об участниках коллектива, главным образом о Михаиле Горшеневе и Андрее Князеве, известных также как Горшок и Князь. Сериал охватит события, начиная со знакомства всех участников и заканчивая смертью Горшенева в 2013 году. Роль Горшка сыграл Константин Плотников, а Князя — Владислав Коноплев. Для обоих это первые крупные роли в стриминговом проекте. Также в сериале будет образ Шута. Его воплотил на экране актер Евгений Ткачук («Казнь»). Режиссером сериала выступил Рустам Мосафир, известный блокбастером «Скиф» с Александром Кузнецовым. Шоураннером сериала стал Дмитрий Нелидов («Пищеблок»).

Король и Шут

3 марта, в Сети

Кому смотреть: тем, кто ценит в кино прежде всего актерское мастерство.

Британский фильм Оливера Хермануса («Бесконечная река») в «оскаровской» гонке не самая приметная лошадка, но в своих категориях может достойно побороться за победу. Сценарий к фильму написал Кадзуо Исигуро, лауреат Нобелевской премии по литературе. Он адаптировал для новой версии сценарий одноименной картины японского классика Акиры Куросавы (последняя, в свою очередь, была вдохновлена повестью Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича») и заслужил соответствующую номинацию на «Оскар». По сюжету, в начале 1950-х британский бюрократ, много лет проработавший на рутинной госслужбе, узнает о смертельном диагнозе и решает поехать на южное побережье в попытке добавить в жизнь красок, а заодно и смысла. Главную роль в картине исполняет Билл Найи, солидный и, прежде всего, театральный актер, который тем не менее частенько появлялся и в кино. Зрители помнят его Дэйви Джонса в «Пиратах Карибского моря» или эпатажного музыканта Билли Мака в «Реальной любви». Его тонкую работу в картине «Жить» пресса отметила особенно, а киноакадемия не упустила возможности впервые номинировать Найи на «Оскар» за «Лучшую мужскую роль».

Жить

3 марта, в Сети

Кому смотреть: тем, кто интересуется фестивальным кино и любит coming-of-age истории.

Бельгийская драма режиссера Лукаса Донта номинирована в категории «Лучший иностранный фильм». В центре истории — двое мальчишек-подростков, которые совершенно неразлучны: вместе играют, вместе носятся на велосипедах и вместе переходят в новую школу. Там их по-настоящему добрая и трепетная дружба оказывается под прицелом чужих взглядов новых одноклассников. Окружающие начинают по-своему ее интерпретировать и вызывают серьезный разлад в их взаимоотношениях. Донт, громко дебютировавший с фильмом «Девочка», вновь показывает в своей второй картине мир глазами ребенка и концентрируется на опустошительном чувстве конца дружбы, которое уводит героев по разным дорогам. Фильм был очень тепло принят критиками. На Каннском кинофестивале картина получила Гран-при жюри.

Близко

3 марта, Prime Video

Кому смотреть: тем, кто любит жанр музыкальных байопиков так, что для предлога сюжета ему будет достаточно даже одной строчки из биографии известной группы.

Мини-сериал в жанре мокьюментари рассказывает о вымышленной рок-группе, которая имела бешеный успех в 1970-х. Шоу основано на одноименной книге Тейлор Дженкинс Рейд, вдохновленной отношениями между участниками группы Fleetwood Mac. По сюжету, талантливая певица Дейзи Джонс знакомится с группой The Six и влюбляется в Билли Дана. Завязав страстный роман, музыканты записывают альбом, но на пике популярности между влюбленными происходит глубокий разлад. Главные роли в проекте у Сэма Клафлина («Энола Холмс») и Райли Кио, внучки Элвиса Пресли. Сценарий к проекту написали Скотт Нойстедтер и Майкл Х. Вебер, которые ранее работали над фильмами «500 дней лета» и «Виноваты звезды». Интересно, что в сериале прозвучат оригинальные песни в исполнении самих актеров. Двадцать пять композиций написали специально для сериала Блейк Миллз и Тони Берг, музыканты со стажем в индустрии. Последний работал сотрудничал со многими артистами, начиная от группы Weezer и заканчивая Бобом Диланом.

Дейзи Джонс и The Six

3 марта, в Сети

Кому смотреть: тем, кто не боится инди-дебютантов и готов положиться на мнение зарубежной критики.

Фильм дебютантки Джейми Дек вырос из ее студенческой короткометражки, которая участвовала в одной из каннских программ Cinefondation. Премьера полного метра прошла на кинофестивале «Сандэнс» и полностью покорила критиков. Они в один голос называют инди-картину смелой, правдивой и хвалят режиссера за то, что не стала останавливаться на комфортных ответах. Дек рассказывает историю девушки Лии, которая чувствует себя среди окружающих людей неуютно и мечтает уехать из родного города. Она встречает взрослого мужчину и влюбляется без памяти. Ей кажется, что именно с этим человеком она готова строить совместную жизнь. Однако в какой-то момент она понимает, что оказалась в зависимом положении и уже плохо отличает манипуляцию от настоящих чувств. Главные роли в фильме исполнили Лили Макинерни и Джонатан Такер («Три дня на побег»). Сама Дек получила на фестивале награду за режиссуру в секции драматического фильма.