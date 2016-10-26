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Виталий Кравченко
Виталий Кравченко
Vitaly Kravchenko
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Виталий Кравченко
Vitaly Kravchenko
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Дата рождения
10 ноября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Биография Виталия Кравченко
Родился 10 ноября 1966 года. Шостка, СССР (Украина).
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Фильмография Виталия Кравченко
Скиф
драма, исторический, фэнтези
2017, Россия
7.0
Опасный человек
боевик, триллер
2009, США
5.0
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Начались съёмки фэнтезийного боевика «Скиф»
Кинокомпания СТВ сообщила о начале съёмок нового проекта «Скиф». Режиссёром картины выступил Рустам Мосафир, написавший к ней сценарий совместно с Вадимом Головановым. В главных ролях
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26 октября 2016 12:54
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