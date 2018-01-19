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Нет покоя князю Тмутараканскому от незваных гостей. То хан степной с сыном своим заявится ко двору, то какой-то народец неведомый в ворота княжеские ломиться начнет. Беда да и только! Правда, с ханским сынком Лютобор, ближник княжеский, поквитался легко, а вот чужеземцы из далеких скифских степей стали боярину-богатырю, как кость в глотке: украли они у Лютобора сына новорожденного да жену. А в обмен потребовали… жизнь князя. Пришлось тогда Лютобору на хитрость пойти – и отправиться…