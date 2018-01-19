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Скиф 2017 / Россия
7.4 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Скиф»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Нет покоя князю Тмутараканскому от незваных гостей. То хан степной с сыном своим заявится ко двору, то какой-то народец неведомый в ворота княжеские ломиться начнет. Беда да и только! Правда, с ханским сынком Лютобор, ближник княжеский, поквитался легко, а вот чужеземцы из далеких скифских степей стали боярину-богатырю, как кость в глотке: украли они у Лютобора сына новорожденного да жену. А в обмен потребовали… жизнь князя. Пришлось тогда Лютобору на хитрость пойти – и отправиться…

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Надежда Алфёрова 19 января 2018, 22:29
Почему его нет в прокате? в г. Воскресенске? и будет ли вообще?
19 января 2018, 22:29 Ответить
irinazaborskikh 22 января 2018, 11:09
Оценка
Пошли из любопытства и отдохнуть в пятничный вечер. ничего не ожидали. А фильм очень понравился. Сразу отмечаешь индивидуальный грим образов. Смотришь на князя-князь, на воинов-воины, живущие в степях, суровые, бывалые в боях и перипетиях, со своими шрамами. Женщины тоже соответствуют. Прямо веришь в эти лица А не Козловский и Ходченкова)))
Актеры неизвестные, непримелькавшиеся лица.
Умело и уместно использована компьютерная графика. Современно снято.
Фильм совсем не затянут, увлекает. Сюжет небанален. И фильм не пустой, как-то и за душу берет. Еще раз понимаешь, что власть убивает в человеке все живое, все привязанности и чувства, что человек становится одержим властью.
А этот эпизод с берендеями и их "мельдонием"... Хороший юмор и зрелище.
Есть обаяние в образах, например, Куница.
На экране телевизора фильм не так будет смотреться. Поэтому если захотелось его посмотреть, то скорее в кинотеатр, пока фильм в прокате. Не пожалеете
22 января 2018, 11:09 Ответить
Киноафиша.инфо 23 января 2018, 17:59
в ответ на сообщение Надежда Алфёрова от 19 января 2018, 22:29
Надежда, добрый день! Скорее всего, нет.
23 января 2018, 17:59 Ответить
Наталья Ефимова 28 января 2018, 10:10
Оценка
"Скиф" - фильм для фанатов "Игры престолов"!
28 января 2018, 10:10 Ответить
um007 28 января 2018, 19:52
Оценка
Не мифы и не скифы...
В последнее время по российским школам прокатилась волна бессмысленных и жестоких убийств. "Герои" - подростки, одноклассники своих жертв. Не последнюю роль в этом диком процессе играет и кино. Особенно бездарное и жестокое. Это похоже даже на какой то антирусский тренд. Посмотрел с утра пораньше сегодня "Скифа". Жена ушла из зала и пошла за покупками минут через двадцать пять...Кстати в Рио на Академической открылся после ремонта неплохой магазин «Лента». Думаю, жена, без моего контроля только выиграла. В зале и так было не густовато. А тут за ней потянулись и ещё несколько человек.
​​​​​​​Фильм абсолютно пустой: ни идеи, ни истории, ни знаковых персонажей... Бойня и кровь. Новый "Викинг". Но там был Данила Козловский. И на него зритель клюнул. Фильм был тоже слабый, но денег поднял много. Здесь клевать нечего. Озверение человека... Мы это наблюдаем в реальном времени уже почти тридцать лет. Жалко молодых артистов, начинающих свою карьеру с такой белиберды из Тмутаракани.
Похоже, надо было просто пропустить через это "кино" какие то деньги. Мне не понятно, к чему готовился режиссер Рустам Мосафир три года. Ну он парень молодой (33 года), ещё что то снимет нормальное.
Жаль и Василису Измайлову. Это её дебют. В глупом макияже a la Cleopatra. Да и играть девушке собственно нечего.
Назвали бы жанр фильма "жестокая сказка" и то было бы понятней зачем его пустили в прокат. Да и прокат ли это всего один сеанс в выходной день? Нет, это не «Движение вверх», это падение вниз. Не ходите, не смотрите. Есть деньги – просто попейте с подружкой капучино. Ждите новых ужасов в новостях на ТВ.
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28 января 2018, 19:52 Ответить
Aleksandr Nord 29 января 2018, 03:38
Оценка
Люблю фильмы про "древние героические времена" - это мое! Смотрел и 'Викинга' и 'Коловрата' - понравились! Пошел и на 'Скифа' и не разочаровался! Добротное кино - не дерибас какой-нибудь! Много интересных моментов, показаны разные племена, древние религиозные культы, даже действие магии!! Насчёт степени исторической достоверности не знаю - не являюсь экспертом по древней истории! Из минусов - перебор жестокости, и слишком трагичный финал (я понимаю, что те времена были жестокими - язычество, и все же). Еще скажу, что некоторые актерские работы оставили потрясающее впечатление, но некоторые явно недоигрывали, подбешивал своей тупостью главный герой! Короче недоработочки есть! Но в целом кино - крутяк!
29 января 2018, 03:38 Ответить
Татьяна Ильина 2 декабря 2019, 05:13
Оценка
Запомните эти имена: РУСТАМ МОСАФИР, ВАДИМ ГОЛОВАНОВ, АЛЕКСЕЙ ФАДЕЕВ, АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ - Через несколько лет эти фамилии станут знаком этого времени и классикой эпохи, буквально как сейчас Цой или Высоцкий. Фильм обязателен к просмотру, как шедевр русского киноискусства и бесценный вклад в культурный генофонд современности!
Те заказные "критики"что разнесли незаслуженно фильм, вообще не имели на то право, тк совершенно не корректно и недопустимо оценивать историческое фентези с точки зрения их познаний "ЕГЭ по истории". Фентези, пронизанное духом истории + патриотичный и брутальный поход, непревзойденное искусство и харизма актеров просто воодушевляют! Сцены же кровавых битв конечно относят фильм к жанру "боевика", однако умелый и искусства и режиссуры и постановки очень сглаживает общее впечатление. Фильм держит зрителя в хорошем напряжении с первых до последних секунд просмотра, проводит через переживания, вдохновляет и осуществляет в своем финале абсолютный катарсис. Просто это реально лучший фильм современного российского кинематографа , будущая Классика и пример того "КАК НАДО ПРАВИЛЬНО СНИМАТЬ КИНО"! Браво! И новых Вам успехов, уважаемый Рустам Мосафир! И Вашим коллегам!
2 декабря 2019, 05:13 Ответить
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