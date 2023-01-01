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Король Радбод Король Радбод
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Redbad

Король Радбод, 2018

2018 / Нидерланды
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

В восьмом веке нашей эры, во времена кровопролития и эпических сражений, во времена, когда Северная Европа делилась на два противостоящих мира христианства и язычества, родилась легенда о величайшем языческом воине, который смог объединить армию викингов для преодоления стремительно надвигающейся волны христианства. Радбод, сын короля Альдгисла, не позволяет никому рассказывать ему, кому следует доверять и как нужно жить своей жизнью. Ни царь, ни священник, ни сам Бог не имеют власти над ним, потому что его земля - это земля свободных людей.

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Роэль Рейн
Роэль Рейн
В ролях
Гейс Набер
Лиза Смит
Хуб Стапель
Хуб Стапель
Дерек де Линт
Аус Грейднаус
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Король Радбод 2 постера
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Король Радбод
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