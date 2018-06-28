Король Радбод, 2018

В восьмом веке нашей эры, во времена кровопролития и эпических сражений, во времена, когда Северная Европа делилась на два противостоящих мира христианства и язычества, родилась легенда о величайшем языческом воине, который смог объединить армию викингов для преодоления стремительно надвигающейся волны христианства. Радбод, сын короля Альдгисла, не позволяет никому рассказывать ему, кому следует доверять и как нужно жить своей жизнью. Ни царь, ни священник, ни сам Бог не имеют власти над ним, потому что его земля - это земля свободных людей.
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