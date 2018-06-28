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Постер фильма Король Радбод
5.5
Киноафиша Фильмы Король Радбод
5.5

Король Радбод

, 2018
Redbad
Нидерланды / боевик, драма, исторический / 18+
Постер фильма Король Радбод
5.5

О фильме

В восьмом веке нашей эры, во времена кровопролития и эпических сражений, во времена, когда Северная Европа делилась на два противостоящих мира христианства и язычества, родилась легенда о величайшем языческом воине, который смог объединить армию викингов для преодоления стремительно надвигающейся волны христианства. Радбод, сын короля Альдгисла, не позволяет никому рассказывать ему, кому следует доверять и как нужно жить своей жизнью. Ни царь, ни священник, ни сам Бог не имеют власти над ним, потому что его земля - это земля свободных людей.

В ролях

Хуб Стапель
Хуб Стапель
Aldigisl
Дерек де Линт
Eibert
Аус Грейднаус
Odulf
Гийс Нейбр
Гийс Нейбр
Redbad
Лиса Смит
Fenne
Петер Фабер
Sibod
Мэриек Хибинк
Alemke
Sierd Jan van der Meulen
Baby Poppo
Mike Weerts
Scout
Як Воутерсе
Як Воутерсе
Willibrord
Режиссер Роэль Рейн
Сценарист Алекс ван Гален
Композитор Trevor Morris
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Нидерланды
Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 15 августа 2018
Премьера в мире 28 июня 2018
Дата выхода
6 сентября 2018 Венгрия 16
26 октября 2018 Испания 16
28 июня 2018 Нидерланды 16
26 июля 2018 Словакия 15

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет €7 000 000
Сборы в мире $482 806
Производство Farmhouse Film & TV, Bulletproof Cupid, Rebel Entertainment
Другие названия
Redbad, Az utolsó pogány király, Cesta Válečníka, Cesur Savaşçılar, La leyenda de Redbad, La llegenda de Redbad, Pfad des Kriegers, Redbad 754 A.D., RedBad: A Invasão dos Francos, Redbad: Droga wojownika, The Rise of the Viking, Viking Uprising: The Legend of Redbad, Viking: L'Invasion des Francs, Vikingii: Invazia Francilor, Vikings - L'invasione dei franchi, Викингско въстание: Легендата за Радбад, Король Радбод, Радбод, ウォリアー, 磅礡戰役, Rise of the Viking

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 5 февраля 2025

Отзывы о фильме

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Король Радбод

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