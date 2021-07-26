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Натали Моралес
Натали Моралес
Natalie Morales
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Натали Моралес
Natalie Morales
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Дата рождения
15 февраля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Кендалл, Флорида, США
Рост
170 см
Биография Натали Моралес
Родилась 15 февраля 1985 года. Кендалл, Флорида, США.
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Фильмография Натали Моралес
Уроки испанского
драма, комедия
2021, США
7.0
Дьявол в деталях
триллер
2021, США
7.0
Али, рули!
боевик, комедия
2019, США
7.0
Битва полов
комедия, спорт, биография
2017, США
6.0
Уолл-стрит. Деньги не спят
драма, криминал
2010, США
6.0
Охотник за головами
комедия, мелодрама, боевик
2010, США
7.0
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Платонические отношения через Zoom: вышел трейлер драмеди «Языковые уроки»
В главных ролях — Натали Моралес и Марк Дюпласс.
Написать
26 июля 2021 13:29
Дензел Вашингтон, Джаред Лето и Рами Малек на первых кадрах из триллера «Дьявол в деталях»
Премьера состоится 29 января 2021 года.
Написать
22 декабря 2020 10:48
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