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Валери Фэрис
Валери Фэрис
Valerie Faris
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Валери Фэрис
Valerie Faris
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Дата рождения
20 октября 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Валери Фэрис
Родилась 20 октября 1958 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Валери Фэрис
Битва полов
комедия, спорт, биография
2017, США
6.0
Руби Спаркс
комедия, мелодрама
2012, США
7.0
Маленькая мисс Счастье
драма, комедия
2006, США
6.0
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Звезда «Родины» Клэр Дэйнс сыграет с Джесси Айзенбергом и Лиззи Каплан в мини-сериале «Флейшман в беде»
За проект отвечают канал FX и сервис Hulu.
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27 января 2022 15:53
Джесси Айзенберг сыграет с Лиззи Каплан в мини-сериале «Флейшман в беде»
Звезды «Иллюзии обмана 2» воссоединятся для проекта FX и Hulu.
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19 ноября 2021 12:10
Лиззи Каплан получила роль в мини-сериале по роману «Флейшман в беде»
Постановкой займутся режиссеры «Маленькой мисс Счастье», а премьера состоится на FX и Hulu.
Написать
17 ноября 2021 14:56
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