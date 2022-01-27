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Валери Фэрис

Valerie Faris
Валери Фэрис
Валери Фэрис Valerie Faris
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Дата рождения
20 октября 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Валери Фэрис

Родилась 20 октября 1958 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Фильмография Валери Фэрис
Битва полов
Битва полов
комедия, спорт, биография 2017, США
6.0
Руби Спаркс
Руби Спаркс
комедия, мелодрама 2012, США
7.0
Маленькая мисс Счастье
Маленькая мисс Счастье
драма, комедия 2006, США
6.0
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Звезда «Родины» Клэр Дэйнс сыграет с Джесси Айзенбергом и Лиззи Каплан в мини-сериале «Флейшман в беде» За проект отвечают канал FX и сервис Hulu.
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27 января 2022 15:53
Джесси Айзенберг сыграет с Лиззи Каплан в мини-сериале «Флейшман в беде» Звезды «Иллюзии обмана 2» воссоединятся для проекта FX и Hulu.
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19 ноября 2021 12:10
Лиззи Каплан получила роль в мини-сериале по роману «Флейшман в беде» Постановкой займутся режиссеры «Маленькой мисс Счастье», а премьера состоится на FX и Hulu.
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17 ноября 2021 14:56
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