«Битва полов» - матч 1973 года, который произошел между ветераном мужского настольного тенниса Бобби Риггсом и одной из сильнейших теннисисток того времени Билли Джин Кинг. Событие, произошедшее под эгидой борьбы за равные права для мужчин и женщин, получило большое освещение по крупнейшим телеканалам, а победа теннисистки и ее возросшая популярность предоставила той позднее возможность поддержать поправку в законодательстве США, предоставляющей женщинам равные возможности на…
Дорога из желтого кирпича.
В основу фильма, как многим известно, легла реальная история о теннисном матче между ветераном большого тенниса Бобби Ригзом и звездой женского тенниса тех времен — Билли Джин Кинг.
Билли Джин была сыграна Эммой Стоун. (пассивный оборот в русском языке это такое себе, я бы написала «Роль Билли Джин сыграла Эмма Стоун, но мб так принято, я не знаю). Сыграла, на мой взгляд, она так себе, но лучше, кажется, не могла, в основном из-за сценария + из-за режиссера, который зачем-то решил сильно упростить ее персонажа, но об этом ниже.
Идея была простая: женщины хотят получать в призовых столько же, сколько и мужчины за большие турниры, но не получают. В связи с этим, они отделяются от основного теннисного течения, бойкотируют их турниры и начинают проводить свои собственные.
Тут важно заметить, что такими действиями они закрывают себе дорогу на тот же Уимблдон другие турниры Большого шлема.
Однако же в фильме это упоминается вскользь и не влечет за собой никаких эмоциональных сцен, духовных терзаний и подобных вещей, что, мягко говоря, кажется абсурдным, потому что НУ КАМОН вы начали сражаться с единственной уважаемой теннис-ассоциацией с историей, деньгами, контрактами и влиянием, они же вас раздавят с 95% вероятностью.
Из всего этого вытекает основная проблема фильма - он лишь упоминает о тех трудностях, о том давлении что происходили с Кинг помимо «Битвы полов», из-за этого зритель не в состоянии переживать за нее в полной мере, да и переживать на протяжении всего фильма за девушек, за их ассоциацию, за их борьбу, все это просто опускают.
Это определенно огромная потеря, потому что фильм из разряда «Дорогу осилит идущий» многое теряет, если эта «дорога» почти не имеет препятствий.
Вы сидите здесь, потому что плохо играете
Параллельно нас знакомят с Бобби Ригзом, бывшей звездой, который ныне может лишь играть в матче ветеранов и зарабатывает, в основном, на пари со своими друзьями. Бобби -самое светлое пятно в этом фильме, он, прежде всего, личность, которая обладает желаниями и пытается отказаться от них ради благополучия своего брака и семьи. В нем есть так называемая борьба.
Он, кстати, сыгран блистательным Стивом Кэреллом. Почему блистательным?
Просто посмотрите на его роль в «Foxcatcher», где он сыграл одержимого, невменяемого психопата Джона Дюпона и на его роль в «Битве полов», где он сыграл очаровательного, азартного, добродушного Бобби Ригза. Это 2 почти непересекающихся персонажа были сыграны им настолько хорошо, что и в обоих случаях стали главными украшениями фильма.
Бобби придумывает себе прекрасную авантюру. Он хочет сыграть с Билли матч на 100000$ и раздуть из этого шоу. Здесь главный акцент стоит делать на слове «шоу». Игра Бобби, честно говоря, мало кого заботит, а вот его игра в ластах под дождем — это да. Из-за этих игр и шоу, Бобби потихоньку начинает терять жену, сына и поддержку друзей, и вот тут, почему-то, «жертва» прекрасна видна, в отличие от Кинг. И Бобби растет в глазах зрителя, он проходит этапы отрицания, борьбы, принятия и смирения.
Как итог, Бобби - это личность, которую многие найдут близкой и интересной, хотя бы из-за него фильм стоит увидеть.
Правильный Феминизм
Сложно придумать более подходящее время для выхода фильма, чем 2017 год. Волна интереса к феминизму сравнима с цунами, которое сносит всех и вся на своем пути.
На удивление, этот фильм показывает феминизм с прекрасной стороны, со стороны, с которой его хочется видеть и таким, каким он должен быть по определению.
Феминизм - это когда ты можешь посмеяться на интервью вместе с Бобби на тему того, что мужчина во всем лучше, а место женщин на кухне, это когда ты можешь назвать человека
шовинисткой свиньей, а после подарить ему эту самую свинью и, внимание, никто не будет подавать на тебя в суд.
Также хочется выделить показательность времен и нравов: хороших и плохих, правильных и неправильных.
Правда интересно наблюдать за терзаниями героини на тему того, что она лесбиянка, но не может сказать об этом, потому что общество ее не примет. В контексте времени, где уже повсеместно разрешены однополые браки, это смотрится отлично. Так же хорошо смотрятся проблемы угнетения, абсолютно реальные проблемы, где комментатор (Креймер) открыто называет девушек попросту неспособными и скучными, а не надуманные, где человека заставляют извинятся за рубашку, в которой он вышел на сцену.
Нужно больше оскаров.
Но, к сожалению, вернемся к минусам.
«Битва полов» мечтает об оскаре и, закономерно, его не получит. Фильм уже почти полностью (кроме номинаций главных актеров в категории комедии/мюзикл) прокатили на Золотом Глобусе, и не думаю, что что-то изменится в скором времени.
Со времен «Король Говорит» сложно вспомнить «академическое» кино, которое удостоилось бы кучи наград. А если вспомнить прошлогодний ужасный фильм «Девушка из Дании», где кроме Алисии Викандер все было просто тошно, то становится понятно, что в 2к17 ты уже никого таким не купишь и уж тем более не удивишь.
Куча пафосных моментов, будь то драматическое согласие на матч от главной героини под дождем ночью на корте или сцена в лифте с любовницей не несут в себе никакого посыла.
Они несут только красоту картинки, претенциозность и фразу «Хэй, смотри как круто мы умеем, подумаешь, так каждый второй фильм нынче делает, мы-то крутые».
Итог
У нас есть бодрые 1,5 персонажа в лице Бобби и его окружения.
Есть качественная адаптация сценария, где акцент сделан там, где это нужно, но потеряна львиная доля важных мелочей.
На этом, пожалуй, и все.
Если вы любите фильмы, которые расскажут вам о важных исторических событиях или просто хотите посмотреть приятное неглупое кино с юмором пятничным вечером то можно уделить «Битве» внимание, но выделять фильм как что-то особенное я бы не стал.
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