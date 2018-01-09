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«Битва полов» - матч 1973 года, который произошел между ветераном мужского настольного тенниса Бобби Риггсом и одной из сильнейших теннисисток того времени Билли Джин Кинг. Событие, произошедшее под эгидой борьбы за равные права для мужчин и женщин, получило большое освещение по крупнейшим телеканалам, а победа теннисистки и ее возросшая популярность предоставила той позднее возможность поддержать поправку в законодательстве США, предоставляющей женщинам равные возможности на…