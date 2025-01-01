Bobby RiggsНет, конечно нет. А как насчёт этого: «Мужчина против женщины». «Мужской шовинистический п#р# против волосатоногой феминистки».
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TV ReporterМисс Кинг сказала, что играет не ради денег, а, как она выразилась, «чтобы вернуть женский теннис и женское движение за равноправие туда, где им место». Риггс заявил, что бросил вызов, потому что «хочу доказать, что женщины — отстой и им не место на одном корте с мужчиной».
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Bobby RiggsСлушайте, не поймите меня неправильно. Я люблю женщин — и в спальне, и на кухне. Но сейчас они хотят быть везде! Они хотят делать всё! Где же это кончится? Скоро нам, мужикам, уже не удастся сходить на бейсбол, порыбачить, зайти выпить после работы. Вот о чём весь этот женский бунт. И это надо остановить. А Бобби Риггс — тот, кто это сделает. Дамы и господа, это — Последний Бой Кастера. Это Лоббер против Либбера.
Larry KingЯ не соперник. Я всего лишь её муж, а ты... ты всего лишь этап в её жизни. Мы оба — лишь второстепенные персонажи. Теннис — её настоящая любовь. И если ты встанешь между ней и игрой, тебя просто не станет.