Слушайте, не поймите меня неправильно. Я люблю женщин — и в спальне, и на кухне. Но сейчас они хотят быть везде! Они хотят делать всё! Где же это кончится? Скоро нам, мужикам, уже не удастся сходить на бейсбол, порыбачить, зайти выпить после работы. Вот о чём весь этот женский бунт. И это надо остановить. А Бобби Риггс — тот, кто это сделает. Дамы и господа, это — Последний Бой Кастера. Это Лоббер против Либбера.