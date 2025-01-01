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Киноафиша Фильмы Битва полов Цитаты из фильма Битва полов

Цитаты из фильма Битва полов

Billie Jean King Я не говорю, что женщины лучше. Я никогда такого не говорила. Я говорю, что мы заслуживаем уважения.
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Bobby Riggs Без обид. Ты же всё ещё феминистка, да?
Billie Jean King Нет, я теннисистка, которая случайно женщина.
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Bobby Riggs Я номер один среди дам. Я чемпион. Почему я должен проиграть?
Billie Jean King Потому что динозавры не умеют играть в теннис.
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Cuthbert 'Ted' Tinling Времена меняются. Ты должен знать — ты их только что изменил. Когда-нибудь мы сможем быть собой и любить, кого хотим. Но сейчас... Пора присоединяться к танцу.
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[последние слова]
Cuthbert 'Ted' Tinling Времена меняются. Ты должна знать, что именно ты их изменила.
[обнимает Билли Джин]
Cuthbert 'Ted' Tinling Однажды мы сможем быть свободны быть собой и любить тех, кого любим. Но сейчас... пора выходить на танцпол.
Astrodome Announcer Дамы и господа... Билли Джин Кинг!
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Astrodome TV Director Крупный план на пятёрку. Это священник?
Control Room Worker Да. Если победит Бобби, она возьмёт фамилию жениха, а если выиграет Билли Джин — жених возьмёт её фамилию.
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Cuthbert 'Ted' Tinling Теперь мне нужно спросить: ты действительно собираешься навязать синие замшевые туфли девяноста миллионам зрителей?
Billie Jean King Если они годятся для Элвиса, они годятся и для меня.
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Bobby Riggs Ты и я, Билли Джин. Три сета, пять сетов — твой выбор.
Billie Jean King Ты что, пьян, Бобби?
Bobby Riggs Нет, конечно нет. А как насчёт этого: «Мужчина против женщины». «Мужской шовинистический п#р# против волосатоногой феминистки».
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TV Reporter Мисс Кинг сказала, что играет не ради денег, а, как она выразилась, «чтобы вернуть женский теннис и женское движение за равноправие туда, где им место». Риггс заявил, что бросил вызов, потому что «хочу доказать, что женщины — отстой и им не место на одном корте с мужчиной».
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Bobby Riggs Слушайте, не поймите меня неправильно. Я люблю женщин — и в спальне, и на кухне. Но сейчас они хотят быть везде! Они хотят делать всё! Где же это кончится? Скоро нам, мужикам, уже не удастся сходить на бейсбол, порыбачить, зайти выпить после работы. Вот о чём весь этот женский бунт. И это надо остановить. А Бобби Риггс — тот, кто это сделает. Дамы и господа, это — Последний Бой Кастера. Это Лоббер против Либбера.
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Bobby Riggs Я верну "шоу" в "шовинизм".
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Gladys Heldman Мы правда собираемся это сделать?
Billie Jean King Конечно, мы сделаем это.
Gladys Heldman А как мы это сделаем?
Billie Jean King Без понятия.
[Глэдис кивает]
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Priscilla Riggs Ты как маленький ребёнок, знаешь?
Bobby Riggs Ну, с детьми ты ладишь.
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Larry King Я не соперник. Я всего лишь её муж, а ты... ты всего лишь этап в её жизни. Мы оба — лишь второстепенные персонажи. Теннис — её настоящая любовь. И если ты встанешь между ней и игрой, тебя просто не станет.
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Marilyn Barnett Должно быть, это пьянящее чувство.
Billie Jean King Что? Играть в теннис?
Marilyn Barnett Быть в своей коже.
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Billie Jean King Ты хороший человек, Ларри.
Larry King [по телефону] Ты хорошая женщина.
Billie Jean King Хотелось бы, чтобы это было правдой.
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Margaret Court Она
[Билли]
Margaret Court стыдится. Именно это с ней и происходит. И её игра развалится на части.
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Billie Jean King То, что случилось прошлой ночью, больше не должно повториться. Нам нужно прекратить дурачиться.
Marilyn Barnett Я не дурачилась. Я была предельно серьёзна.
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Билли Джин Кинг Я по тебе скучала.
Мэрилин Барнетт Я знаю.
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