«Битва полов»: Рецензия Киноафиши

Шовинистская свинья против феминистки с небритыми ногами

«Битва полов» - матч 1973 года, который произошел между ветераном мужского настольного тенниса Бобби Риггсом и одной из сильнейших теннисисток того времени Билли Джин Кинг. Событие, произошедшее под эгидой борьбы за равные права для мужчин и женщин, получило большое освещение по крупнейшим телеканалам, а победа теннисистки и ее возросшая популярность предоставила той позднее возможность поддержать поправку в законодательстве США, предоставляющей женщинам равные возможности на получение спортивных стипендий на время обучения в университете.

Кадр из фильма «Битва полов»

Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис в своем фильме иллюстрируют одно из важных событий в мире большого тенниса – создание женской теннисной ассоциации (WTA) равной по важности и зрелищности USLTA. И без того довольно острая и неоднозначная ситуация, при наложении на нее фильтра из противостояния шовинистов и феминисток, становится и вовсе настоящей бомбой замедленного действия. После релиза фильма режиссеров можно смело обвинять в мизогинии, шовинизме, феминизме и в целом сексизме, которым страдают ключевые персонажи «Битвы полов» - Билли Джин Кинг и Бобби Риггс. Однако, по сути своей, это всего лишь отражение настроений в обществе, нарастания круговоротов радикальной волны феминисток и попытки сопротивляться происходящим изменениями со стороны приверженцев патриархального уклада. То, что жертвами подобных брожений становятся все сферы общества – политика, культура, спорт, – лишь неизбежные последствия. По ходу развития сюжета складывается впечатление, что супруги-режиссеры скорее посмеиваются над борьбой полов, но однозначного мнения не выдают, оставляя судить ситуацию читателю.

Кадр из фильма «Битва полов»

Первоначально оба противника изображаются как примерные семьянины и страстные теннисисты. По мере развития сюжета у каждого проявляются их темные стороны, причем достаточно стереотипные – если феминистка, то обязательно лесбиянка, если шовинист, то грубиян; при этом главные герои наделены таким большим количеством черт, что едва вмещаются в экранное время, заслоняя остальных и отодвигая на задний план идеологию. В результате, в «Битве полов» оказывается достаточно контрастный дуализм сильных мужчины и женщины, двух равных игроков в настольный теннис, две параллельно развивающиеся истории, два идейных лагеря в американском обществе.

Кадр из фильма «Битва полов»

Работа всей съемочной группы внушает: ход с зернистостью кадров и игра с видами действительно воссоздают атмосферу того времени, а обилие крупных планов на главных персонажах лишь усиливает эффект от хорошей игры Эммы Стоун (Билли Джин Кинг) и Стива Карелла (Бобби Риггс). Причем, если в «Самокритике буржуазной собаки» данный ход был достигнут возвращением к старому формату, то здесь все получается и при широкоэкранном. Внезапное развитие любовных отношений между замужней Билли Джин Кинг и Мэрилин (Андреа Райзборо) преподносится под легкую мелодию, художественную аккуратную подачу мизансцен и активное использование тишины и моментов молчания. Видна сыгранность главных актеров, уже пересекавшихся в «Бёрдмене» и «Эта дурацкая любовь».

Кадр из фильма «Битва полов»

В отличие от «Когда Билли побеждает Бобби», данный фильм скорее срез состояния общества на 1973 год, нежели документальное повествование, причем с позицией полноценного художественного фильма. Конфронтация множества идей, показанных в сюжете, точно вызовут отклик в душе любого, а беспристрастность, с которой это все показано, симпатия и сопереживание к абсолютно всем персонажам передается даже сквозь экран.

Потапова Галина

Фильм в российском прокате с 7 декабря 2017 года

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