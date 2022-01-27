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Джонатан Дэйтон
Джонатан Дэйтон
Jonathan Dayton
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Джонатан Дэйтон
Jonathan Dayton
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Дата рождения
7 июля 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Джонатана Дэйтона
Родился 7 июля 1957 года. Аламида, Калифорния, США.
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Фильмография Джонатана Дэйтона
Битва полов
комедия, спорт, биография
2017, США
6.0
Руби Спаркс
комедия, мелодрама
2012, США
7.0
Маленькая мисс Счастье
драма, комедия
2006, США
6.0
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Звезда «Родины» Клэр Дэйнс сыграет с Джесси Айзенбергом и Лиззи Каплан в мини-сериале «Флейшман в беде»
За проект отвечают канал FX и сервис Hulu.
Написать
27 января 2022 15:53
Джесси Айзенберг сыграет с Лиззи Каплан в мини-сериале «Флейшман в беде»
Звезды «Иллюзии обмана 2» воссоединятся для проекта FX и Hulu.
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19 ноября 2021 12:10
Лиззи Каплан получила роль в мини-сериале по роману «Флейшман в беде»
Постановкой займутся режиссеры «Маленькой мисс Счастье», а премьера состоится на FX и Hulu.
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17 ноября 2021 14:56
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