Отправляйтесь в большие киноприключения с любимыми круглыми героями! В этой подборке собраны все полнометражные фильмы культовой анимационной франшизы «Смешарики» — от самой первой эпической саги до новейших спортивных свершений.

Смешарики. Сквозь вселенные
фантастика, приключения 2026, Россия
0.0
Смешарики снимают кино
анимация 2023, Россия
7.0
Смешарики. Подлинная история мультсериала
документальный 2023, Россия
0.0
Смешарики. Дежавю
анимация, приключения, детский 2017, Россия
6.0
Смешарики. Легенда о золотом драконе
анимация 2016, Россия
5.0
Смешарики. Начало
анимация, детский 2011, Россия
6.0
Смешарики
семейный, анимация 2004, Россия
6.0
Каждый фильм — это не просто мультфильм, а целая история с масштабным сюжетом, яркими персонажами и мудрыми идеями, которая понравится и детям, и их родителям.

Смотрите все полнометражные фильмы подряд и оцените, как ваши любимые герои растут, сталкиваются с большими вызовами и учат зрителей самому главному: дружбе, смелости и ответственности.

