Серьезные дяди и тети сторонятся мультфильмов, мол мы такие взрослые, что этот жанр не для нас. А тут еще и производитель отечественный, который никогда не снимет ничего приличного – ну, точно не пойдем. А зря. Потому что третья часть полнометражных приключений «Смешариков» – «Смешарики. Дежавю» стирает в памяти шаблонные представления о новых мультфильмах. «Какая разница в каком сейчас мы месте, когда мы вместе» – это и главный…
Первый полнометражный мультик смотрели и пересматривали с ребенком несколько раз. Второй, к сожалению, разочаровал. Когда решили пойти с сыном на третий фильм «Дежавю», я смирилась с тем, что Смешарики уже не те, и пора, согласно данным в паспорте, переходить на фильмы с пометкой 30+.
Свое взросло-критическое впечатление от новой полнометражки оставлю при себе. Но, как говорится, главное, что ребенку понравилось) А дети в зале и в самом деле, были в восторге от динамичного и яркого действа, развернувшегося на экране) Конечно, назвать «Дежавю» фильмом must see для семейного просмотра язык не повернется, но если хотите подарить своей детворе 1,5 часа улыбок, то не пожалейте на это времени и денег, сходите в кино)
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