Наша рецензия

Серьезные дяди и тети сторонятся мультфильмов, мол мы такие взрослые, что этот жанр не для нас. А тут еще и производитель отечественный, который никогда не снимет ничего приличного – ну, точно не пойдем. А зря. Потому что третья часть полнометражных приключений «Смешариков» – «Смешарики. Дежавю» стирает в памяти шаблонные представления о новых мультфильмах. «Какая разница в каком сейчас мы месте, когда мы вместе» – это и главный…