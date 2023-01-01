Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Смешарики. Дежавю Смешарики. Дежавю
Киноафиша Фильмы Смешарики. Дежавю Смешарики. Дежавю, 2017: актеры и роли
Смешарики. Дежавю 2017 / Россия
7.5 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Смешарики. Дежавю, 2017: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Денис Чернов Денис Чернов Denis Chernov
В ролях
Павел Деревянко Павел Деревянко Pavel Derevyanko Михаил Черняк Михаил Черняк Mikhail Chernyak Сергей Мардарь Sergei Mardar
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Винер сделала заявление о новом замужестве: детей теперь будет в разы больше
«Старый дед»: вот что говорят о любимом самой желанной актрисы России
Два сыночка и внебрачная дочка? Воробьев явился на линейку в неожиданной компании
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Ради него хотела бросить мужа: молодой любовник Пугачевой вышел из тени (фото)
Выпила и заснула в шпагате: стринги Волочковой рассмотрели все пассажиры самолета
Лучший фильм всех времен и народов сняли в СССР: это не те ленты, о которых вы подумали
Винер добилась успеха и стала богатой благодаря одному правилу: правду раскрыл гороскоп
Его «похоронили заживо»: актер Янин продолжает улыбаться, несмотря на страшный недуг
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
Гены красоты: и без ДНК-теста понятно, что эта женщина – внебрачная дочь Ихтиандра
Миронова кусает локти: главной звездой «Ленкома» оказалась ненавистная всеми актриса
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше