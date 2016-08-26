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Денис Чернов
Денис Чернов
Denis Chernov
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Денис Чернов
Denis Chernov
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Дата рождения
10 июня 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Денис Чернов
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Фильмография Денис Чернов
Финник
анимация, приключения, комедия
2022, Россия
7.0
Плюшевый Бум!
анимация, семейный
2021, Россия
0.0
Смешарики и друзья в кино. Выпуск 1
анимация, детский, семейный
2021, Россия
0.0
Мой домовой
анимация, семейный, детский
2020, США / Россия
0.0
Смешарики. Дежавю
анимация, приключения, детский
2017, Россия
7.0
Смешарики. Легенда о золотом драконе
анимация
2016, Россия
6.0
Смешарики. Начало
анимация, детский
2011, Россия
7.0
Смешарики
семейный, анимация
2004, Россия
7.0
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Приключенческий мультфильм «Смешарики. Легенда о Золотом Драконе», снятый Группой Компаний «Рики» и кинокомпанией Art Pictures Studio (при поддержке Фонда Кино), покажут в
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26 августа 2016 15:54
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