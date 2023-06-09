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Strays

Strays, 2022

2022 / США
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О фильме

Брошенная собака объединяется с другими бездомными псами, чтобы отомстить своему бывшему владельцу.

Год выпуска 2022
Премьера в мире 9 июня 2023
Режиссер
Джош Гринбаум
В ролях
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Уилл Форте
Уилл Форте
Ханна Калуэлл
Ханна Калуэлл
Кевин Браун
Все актеры и съемочная группа
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