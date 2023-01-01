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Барби Барби
Киноафиша Фильмы Барби Барби, 2023: актеры и роли
Barbie Барби 2023 / США
8.2 Оцените
191 голос Рейтинг IMDb: 7
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Барби, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Грета Гервиг Грета Гервиг Greta Gerwig
В ролях
Марго Робби Марго Робби Margot Robbie Райан Гослинг Райан Гослинг Ryan Gosling Кейт МакКиннон Кейт МакКиннон Kate McKinnon Симу Лю Симу Лю Simu Liu Америка Феррера Америка Феррера America Ferrera Эмма Маккей Эмма Маккей Emma Mackey Уилл Феррелл Уилл Феррелл Will Ferrell Майкл Сера Майкл Сера Michael Cera Коннор Суинделлс Коннор Суинделлс Connor Swindells Исса Рэй Исса Рэй Issa Rae
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