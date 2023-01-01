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Барби
Барби, 2023: актеры и роли
Barbie
Барби
2023 / США
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8.2
Оцените
191
голос
Рейтинг IMDb: 7
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Барби, 2023: актеры и роли
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Режиссер
Грета Гервиг
Greta Gerwig
В ролях
Марго Робби
Margot Robbie
Райан Гослинг
Ryan Gosling
Кейт МакКиннон
Kate McKinnon
Симу Лю
Simu Liu
Америка Феррера
America Ferrera
Эмма Маккей
Emma Mackey
Уилл Феррелл
Will Ferrell
Майкл Сера
Michael Cera
Коннор Суинделлс
Connor Swindells
Исса Рэй
Issa Rae
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