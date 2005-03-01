Отзывы о мультфильме
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В роли Элины — кукла Барби! Сразу за радугой, в сказочной стране фей живет Элина, прекрасная фея цветов, которая очень хочет иметь крылья. Ее дом — большой цветок на Волшебном лугу. Она живет в нем вместе со странным, но милым пушистиком по имени Биббл.
Однажды, проснувшись, Элина узнает, что ее дом — цветок заболел, а ее сказочные друзья не могут летать! Она собирается с духом и отправляется в фантастическое путешествие, на поиски феи Азуры — феи-Хранительницы, возможно, та сможет помочь ей и ее друзьям. В пути Элина встречает новых друзей, которые испытывают ее самоотверженность и учат ценить настоящую дружбу. Удастся ли маленькой фее без крыльев спасти свою волшебную страну?
|8 марта 2005
|Россия
|0+
|10 сентября 2017
|Австралия
|9 марта 2005
|Дания
|8 марта 2005
|Казахстан
|8 марта 2005
|США
|8 марта 2005
|Украина