В роли Элины — кукла Барби! Сразу за радугой, в сказочной стране фей живет Элина, прекрасная фея цветов, которая очень хочет иметь крылья. Ее дом — большой цветок на Волшебном лугу. Она живет в нем вместе со странным, но милым пушистиком по имени Биббл.

Однажды, проснувшись, Элина узнает, что ее дом — цветок заболел, а ее сказочные друзья не могут летать! Она собирается с духом и отправляется в фантастическое путешествие, на поиски феи Азуры — феи-Хранительницы, возможно, та сможет помочь ей и ее друзьям. В пути Элина встречает новых друзей, которые испытывают ее самоотверженность и учат ценить настоящую дружбу. Удастся ли маленькой фее без крыльев спасти свою волшебную страну?