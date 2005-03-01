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Постер мультфильма Барби: Сказочная страна
6.7
Киноафиша Фильмы Барби: Сказочная страна
6.7

Барби: Сказочная страна

, 2005
Barbie: Fairytopia
США / анимация, семейный / 18+
Постер мультфильма Барби: Сказочная страна
6.7

О фильме

В роли Элины — кукла Барби! Сразу за радугой, в сказочной стране фей живет Элина, прекрасная фея цветов, которая очень хочет иметь крылья. Ее дом — большой цветок на Волшебном лугу. Она живет в нем вместе со странным, но милым пушистиком по имени Биббл.

Однажды, проснувшись, Элина узнает, что ее дом — цветок заболел, а ее сказочные друзья не могут летать! Она собирается с духом и отправляется в фантастическое путешествие, на поиски феи Азуры — феи-Хранительницы, возможно, та сможет помочь ей и ее друзьям. В пути Элина встречает новых друзей, которые испытывают ее самоотверженность и учат ценить настоящую дружбу. Удастся ли маленькой фее без крыльев спасти свою волшебную страну?

В ролях

Келли Шеридан
Mermaid #2
Ли Токар
Ли Токар
Happy Trolls
Ли Токар
Ли Токар
Happy Trolls
Ли Токар
Ли Токар
Happy Trolls
Табита Сен-Жермен
Табита Сен-Жермен
Mermaid #1
Табита Сен-Жермен
Табита Сен-Жермен
Mermaid #1
Табита Сен-Жермен
Табита Сен-Жермен
Mermaid #1
Кэтлин Барр
Кэтлин Барр
Pixie #4
Кэтлин Барр
Кэтлин Барр
Pixie #4
Кэтлин Барр
Кэтлин Барр
Pixie #4
Venus Terzo
Azura
Кьяра Дзанни
Pixie #3
Режиссер Тодд Резник, Уолтер П. Мартишиус
Сценарист Элиз Аллен, Диана Дуэйн
Композитор Eric Colvin
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 11 июля 2021
Премьера в мире 1 марта 2005
Дата выхода
8 марта 2005 Россия 0+
10 сентября 2017 Австралия
9 марта 2005 Дания
8 марта 2005 Казахстан
8 марта 2005 США
8 марта 2005 Украина
Производство Mainframe Entertainment, Mattel Entertainment, Mattel
Другие названия
Barbie: Fairytopia, Barbi në Feritopia, Barbi u Feritopiji, Barbie : Fairytopia, Barbie Fairytopia, Barbie: Království víl, Barbie: Periler Ülkesinde, Barbie: Wróżkolandia, Barbie: Το μυστικό του ουράνιου τόξου, I Barbie sti Neraidohora, To mystiko tou ouraniou toxou, Η Barbie στη Νεραϊδοχώρα, Η Μπάρμπι στη Νεραϊδοχώρα, Μπάρμπι: Το μυστικό του ουράνιου τόξου, Барби: Сказочная страна, Барбі: Країна фей, バービーと妖精の国フェアリートピア, 芭比之夢幻仙境, ბარბი ფეირიტოპია, ბარბი ფერიების ქვეყანა, Barbie - Fairytopia-keijukaismaa, 07. В стране фей, 芭比彩虹仙子之夢幻仙境, 芭比彩虹仙子之梦幻仙境

Рейтинг мультфильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
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Отзывы о мультфильме

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