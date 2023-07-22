«Барби»: Рецензия Киноафиши

Если в правильном месте калифорнийского пляжа надеть ролики, то можно оказаться в волшебном мире из розового пластика. Каждое утро жительницы Барбиленда машут друг другу из своих открытых спален, пьют невидимое молоко и готовят идеальные вафли, которые не едят. Пока одни Барби пишут книги, выступают в суде и правят страной, Стереотипная Барби в исполнении Марго Робби работает Стереотипной Барби. Она — оригинальный продукт, идеальная кукла с идеальным телом и копной идеальных белых волос. Однажды у этой Барби происходит сбой: в разгар ежедневной вечеринки с танцами она задается вопросом о смерти.

Из-за своих мыслей Барби становится все меньше похожа на идеальную куклу, у нее даже, какой ужас, появляется целлюлит! Такие глобальные изменения связаны с проблемами ее земной владелицы, поэтому Барби нужно срочно отправиться в реальный мир и исправить ситуацию. В компаньоны ей навязывается глупый тюфяк Кен, который не мыслит себя без нее. Пока у Барби каждый день был потрясающим, для Кена он становился таковым, только если на него смотрела Барби.

Барби

Райан Гослинг , которого до выхода картины окрестили слишком старым для этой роли, стал главной звездой. Пока Барби будет постепенно учиться принимать себя, Кен на протяжении фильма пройдет самую значительную трансформацию. От тени другого человека до самостоятельной личности и настоящего лидера. Толчком к этому послужит внезапное открытие героем патриархата. Оказывается, в реальном мире все принадлежит мужчинам, а значит Кены в Барбиленде могут свергнуть укрепившуюся власть. Пока Гослинг не может нарадоваться открывшимся возможностям, Робби сталкивается с ужасами объективизации женщин.

Помощь героиня находит у своих создателей — компании Mattel. Сюрреалистичное место без души, где в управлении нет ни одной женщины. Руководство много лет зарабатывает огромные деньги на пропаганде недостижимых стандартов красоты и не думает меняться. Учитывая, что Mattel одобрил сценарий фильма, можно воспринять подобные заявления как величайшую самоиронию. Однако как бы самостоятелен фильм не был сам по себе, не стоит забывать, что во многом это рекламный продукт. Сколько бы производители кукол над собой не потешались, в выигрыше все равно остаются они.

Барби

Выигрыш же у «Барби» будет немалый. Уже за премьерный день она в три раза обошла по выручке своего главного конкурента — «Оппенгеймера» Кристофера Нолана . Двойной релиз громких картин, благодаря интернет-шутке о «Барбигеймере», превратился в самый популярный на сегодня мем среди киноманов. Идея марафона обоих фильмов интересным образом играет на руку «Барби». Нолан хорошо известен своей ахиллесовой пятой — созданием женских персонажей. В новой работе он себе не изменяет, показав скорее невнятные карикатуры на любовниц Оппенгеймера, чем реальных людей. Как раз за качественную репрезентацию женщин и борется Грета Гервиг . Розовую обертку с блестками она быстро разворачивает в четкое высказывание о гендерных ролях, сексизме и сложности самоопределения.