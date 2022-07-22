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Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте
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Кристина Орбакайте
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Дата рождения
25 мая 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Кристины Орбакайте
Родилась 25 мая 1971 года. Москва, СССР.
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Фильмография Кристины Орбакайте
Гардемарины 1787. Мир
приключения, исторический
2021, Россия
0.0
Тайна четырех принцесс
фэнтези, комедия
2014, Россия
5.0
Любовь-морковь 3
комедия
2010, Россия
7.0
Любовь-морковь 2
мелодрама, комедия
2008, Россия
7.0
Заговор
исторический, драма
2007, Россия
4.0
Любовь-морковь
мелодрама, комедия
2007, Россия
7.0
Незнайка на Луне 2
анимация, сборник, детский
1999, Россия
6.0
Фара
триллер, драма
1999, Россия
7.0
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Статьи о персоне
После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын
Поклонники внимательно следят за жизнью артистки.
Написать
22 июля 2022 15:50
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Ранее звезда сообщила об окончании работы в театре.
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22 июля 2022 12:35
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Фанаты не ожидали от артистки такого смелого решения.
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21 июля 2022 17:45
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