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Анна Семенович

Анна Семенович
Анна Семенович
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Дата рождения
1 марта 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Анны Семенович

Родилась 1 марта 1980. Москва, СССР

Фильмография Анны Семенович
Любовь и монстры
Любовь и монстры
комедия 2021, Россия
4.0
Невидимки
Невидимки
комедия 2014, Россия
6.0
Полярный рейс
Полярный рейс
комедия 2013, Украина
4.0
Большая ржака!
Большая ржака!
комедия 2012, Россия
3.0
Ржевский против Наполеона
Ржевский против Наполеона
комедия 2011, Россия / Украина
3.0
Клуб счастья
Клуб счастья
комедия 2010, Россия
5.0
Золотой ключик
Золотой ключик
комедия, фэнтези, мюзикл 2009, Россия
4.0
Укрощение строптивых
Укрощение строптивых
исторический 2009, Россия
5.0
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Участницей флешмоба в поддержку Шугалея и Суэйфана стала Анна Семенович Звезды российского кино, эстрады и шоу-бизнеса участвуют во флешмобе в поддержку российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных боевиками в Ливии.
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27 августа 2020 19:20
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Такого от Семенович не ожидал никто: правда о закулисье «Блестящих» вышла наружу Артистка покинула группу в 2007 году.
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11 июля 2022 16:55
Этого ждали: оставшаяся в одиночестве Семенович открестилась от члена семьи Знаменитость вновь заставила фанатов обсуждать свою личную жизнь.
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22 июня 2022 14:40
«Надеюсь, лодка не перевернется»: блеснувшую формами Семенович подняли на смех Певица похвасталась снимками с отдыха в Турции.
1 комментарий
15 июня 2022 15:40
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