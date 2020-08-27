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Анна Семенович
Анна Семенович
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Анна Семенович
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Дата рождения
1 марта 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Анны Семенович
Родилась 1 марта 1980. Москва, СССР
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Фильмография Анны Семенович
Любовь и монстры
комедия
2021, Россия
4.0
Невидимки
комедия
2014, Россия
6.0
Полярный рейс
комедия
2013, Украина
4.0
Большая ржака!
комедия
2012, Россия
3.0
Ржевский против Наполеона
комедия
2011, Россия / Украина
3.0
Клуб счастья
комедия
2010, Россия
5.0
Золотой ключик
комедия, фэнтези, мюзикл
2009, Россия
4.0
Укрощение строптивых
исторический
2009, Россия
5.0
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Участницей флешмоба в поддержку Шугалея и Суэйфана стала Анна Семенович
Звезды российского кино, эстрады и шоу-бизнеса участвуют во флешмобе в поддержку российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных боевиками в Ливии.
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27 августа 2020 19:20
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11 июля 2022 16:55
Этого ждали: оставшаяся в одиночестве Семенович открестилась от члена семьи
Знаменитость вновь заставила фанатов обсуждать свою личную жизнь.
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«Надеюсь, лодка не перевернется»: блеснувшую формами Семенович подняли на смех
Певица похвасталась снимками с отдыха в Турции.
1 комментарий
15 июня 2022 15:40
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