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Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный
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Александр Панкратов-Черный
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Дата рождения
28 июня 1949
Возраст
73 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Конёво, Алтайский край, СССР (Россия)
Рост
176 см
Биография Александра Панкратова-Черного
Родился 28 июня 1949 года. Село Конево, Алтайский край.
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Фильмография Александра Панкратова-Черного
Японский Бог
драма, детектив
2019, Россия
0.0
Веселые гастроли на Черном море
комедия, приключения
2019, Россия
0.0
Палата №6
драма
2009, Россия
7.0
Улыбка Бога, или чисто одесская история
комедия
2009, Россия
7.0
Продается дача
комедия, мелодрама
2005, Россия
4.0
Красное небо. Черный снег
драма
2004, Россия
5.0
Наследник
драма
2002, Россия
4.0
Омпа
драма
1998, Казахстан
4.0
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25 апреля 2017 19:01
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Актер признался, что всегда жил чувствами.
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10 марта 2021 14:03
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