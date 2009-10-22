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Виват, Анна! Виват, Анна!
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Виват, Анна!, 2008

2008 / Россия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

XVIII век, Европа и Россия потрясены неожиданной смертью юного императора России Петра Второго, скончавшегося четырнадцати лет отроду, не оставив после себя ни наследника, ни завещания. Началась ожесточенная борьба за власть. Выбрав на царствие Анну Иоанновну, Тайный Совет надеется использовать ее как марионетку и ширму для осуществления собственных целей. Но народу не по нраву 8 тиранов, пусть будет тиран, но только ОДИН!

Борьба за корону империи и любовные интриги, загадочные встречи и и романтические свидания, таинственные слежки, убийства и хитроумные предательства в продолжении киноэпопеи Светланы Дружининой "Тайны дворцовых переворотов. Россия век XVIII".

5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2008
Прокатчик Гельварс
Режиссер
Светлана Дружинина
Светлана Дружинина
В ролях
Инна Чурикова
Инна Чурикова
Александр Лазарев-мл.
Алексей Петренко
Алексей Петренко
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
Владимир Коренев
Владимир Коренев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Виват, Анна! 1 постер
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