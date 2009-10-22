Виват, Анна!, 2008

XVIII век, Европа и Россия потрясены неожиданной смертью юного императора России Петра Второго, скончавшегося четырнадцати лет отроду, не оставив после себя ни наследника, ни завещания. Началась ожесточенная борьба за власть. Выбрав на царствие Анну Иоанновну, Тайный Совет надеется использовать ее как марионетку и ширму для осуществления собственных целей. Но народу не по нраву 8 тиранов, пусть будет тиран, но только ОДИН!

Борьба за корону империи и любовные интриги, загадочные встречи и и романтические свидания, таинственные слежки, убийства и хитроумные предательства в продолжении киноэпопеи Светланы Дружининой "Тайны дворцовых переворотов. Россия век XVIII".