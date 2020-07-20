Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Михаил Мамаев
Михаил Мамаев
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Михаил Мамаев
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
13 февраля 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Водолей
Биография Михаил Мамаев
Родился 13 февраля 1966 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Михаил Мамаев
Гардемарины 1787. Мир
приключения, исторический
2021, Россия
0.0
Веселые гастроли на Черном море
комедия, приключения
2019, Россия
0.0
Муж счастливой женщины
мелодрама
2013, Россия
0.0
Окна
мелодрама
2009, Украина
4.0
Красный лотос
драма, криминал
2009, Украина
4.0
Кризис Веры
мелодрама
2007, Россия
5.0
Уик-энд с убийцей
детектив
1992, Беларусь
0.0
Гардемарины 3
мелодрама, приключения
1992, Россия / Германия
0.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Спустя 33 года: звезды «Гардемаринов, вперед!» вернутся в пятом фильме
Четвертый фильм почти закончен.
Написать
20 июля 2020 12:02
Все новости
Статьи о персоне
«Гардемарин» Мамаев рассекретил влияние замужней Орбакайте: «Робел перед ее взглядом»
Звезда «Чучела» производила неизгладимое впечатление на артиста.
Написать
30 ноября 2021 11:23
Все статьи
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне