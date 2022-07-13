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Александр Домогаров
Александр Домогаров
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Александр Домогаров
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Дата рождения
12 июля 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
186 см
Биография Александра Домогарова
Родился 12 июля 1963 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Александра Домогарова
Гардемарины 1787. Мир
приключения, исторический
2021, Россия
0.0
Кензели
драма, мелодрама
2021, Россия
4.0
Пальма
драма
2020, Россия
7.0
В плену у сакуры
драма, мелодрама, исторический
2019, Япония
5.0
Союз спасения
драма, исторический, приключения
2019, Россия
7.0
Елки Последние
комедия, семейный
2018, Россия
6.0
Большой
драма, балет
2017, Россия
7.0
Weekend
драма, детектив
2013, Россия
5.0
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Мститель похищает дочь Александра Домогарова в трейлере сериала «Капкан на судью»
Закрученный детектив с многочисленными «скелетами в шкафах».
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13 июля 2022 12:28
Лавстори во время войны: интервью с режиссером Масаки Иноуэ
10 декабря в прокат вышел новый фильм Масаки Иноуэ «В плену у сакуры» – история любви русского офицера Александра Сорокина и сестры милосердия Юи во время русско-японской войны. Накануне премьеры мы встретились с режиссером и поговорили о съемках в Санкт-Петербурге, правде и вымысле в фильме, а также о культурных различиях Востока и Запада.
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10 декабря 2020 15:12
Спустя 33 года: звезды «Гардемаринов, вперед!» вернутся в пятом фильме
Четвертый фильм почти закончен.
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20 июля 2020 12:02
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«Был на грани срыва»: правда о конфликте Кончаловского с Домогаровым вышла наружу
Актер был главной звездой сразу в трех постановках режиссера.
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7 июля 2022 11:10
Проклятие «Бандитского Петербурга» преследует его актеров всю жизнь
Исполнителей главных ролей в культовом сериале объединяет непростая судьба.
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8 мая 2022 12:00
Домогаров пошел вразнос после слухов об отъезде: «Меня уволить никто не может!»
Как оказалось, знаменитость не планирует покидать Россию.
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13 апреля 2022 10:00
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