Лавстори во время войны: интервью с режиссером Масаки Иноуэ

10 декабря в прокат вышел новый фильм Масаки Иноуэ «В плену у сакуры» – история любви русского офицера Александра Сорокина и сестры милосердия Юи во время русско-японской войны. Накануне премьеры мы встретились с режиссером и поговорили о съемках в Санкт-Петербурге, правде и вымысле в фильме, а также о культурных различиях Востока и Запада.