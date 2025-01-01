Так все же это Данила Багров был в «Сестрах» или рандомный бандит: вот как этот момент объяснял сам Бодров

Зрители глотают этот детективный сериал за один вечер: а финал удивляет если не всех, но 90% людей

На первом месте — свежий хит HBO: 5 популярных сериалов, которые смотрят на этой неделе

Бросайте пересматривать «Интерстеллар»: эти 5 фантастических фильмов затянут не хуже — последний сняли за копейки, а рейтинг 7.8

Вот уже 45 лет в «Москва слезам не верит» живет один ляп: но замечает его не каждый — всему виной наряд Катерины (фото)

«Хитрый следователь стремительно тупеет»: «Лихие-2» только вышли, а зрители уже негодуют — всему виной сюжетный ляп

Как будто ничего и не было: почему Шелдон никогда не упоминает Пейдж в «Теории большого взрыва» — есть 3 причины

Где снимали «Брат 2»: задействовали сразу три локации — две из них находятся в США

Устали от «Шефа» с «Невским» и ищете, что посмотреть в сентябре? Вот 3 свежих сериала — тут и детективы, и пришельцы, а № 2 уже стартовал

Заставляли переписывать, запрещали и прославили на весь мир: кто пел песню из «Я шагаю по Москве»