Вышел новый трейлер фильма «Гардемарины 1787. Мир»

Компания «НМГ Кинопрокат» выпустила свежий трейлер историко-приключенческого фильма «Гардемарины 1787. Мир», который является продолжением известного советского мини-сериала «Гардемарины, вперед!» Предстоящий сиквел будет состоять из двух частей, вторая из которых получила название «Гардемарины 1787. Война».

Как следует из названия, действие развернется в 1787 году в Крыму. Невзирая на утвержденные ранее договоры, согласно которым Крымский полуостров стал частью России, европейские державы не оставляют подспудные попытки отнять этот регион. В этой коварной деятельности в ход идут самые разные методы, включая распространение клеветы и бесчестное влияние на бастарда императрицы Екатерины в лице заядлого игрока в карты и дебошира Алексея Бобринского, который отправился учиться в Европу. Зарубежные махинаторы искусно воспользовались этой ситуацией. Чтобы положить конец зреющему заговору, Екатерина обращается к своим надежным товарищам — гардемаринам. Бок о бок с отцами за дело берутся их взрослые дети Шурка и Александра, которые влюбляются друг в друга.

Режиссером, сценаристкой и продюсером «Гардемаринов 1787» выступает Светлана Дружинина. В обширный актерский состав вошли Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский, Александр Панкратов-Черный, Александр Лазарев, Всеволод Шиловский, Ольга Машная, Анна Семенович и другие.

В прокат «Гардемарины 1787. Мир» выйдут 5 октября.