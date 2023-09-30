Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Капкан: Судная Ночь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вышел новый трейлер фильма «Гардемарины 1787. Мир»

Вышел новый трейлер фильма «Гардемарины 1787. Мир»

30 сентября 2023 11:23
Вышел новый трейлер фильма «Гардемарины 1787. Мир»

Интриги, экшен и мелодрама в изобилии.

Компания «НМГ Кинопрокат» выпустила свежий трейлер историко-приключенческого фильма «Гардемарины 1787. Мир», который является продолжением известного советского мини-сериала «Гардемарины, вперед!» Предстоящий сиквел будет состоять из двух частей, вторая из которых получила название «Гардемарины 1787. Война».

Как следует из названия, действие развернется в 1787 году в Крыму. Невзирая на утвержденные ранее договоры, согласно которым Крымский полуостров стал частью России, европейские державы не оставляют подспудные попытки отнять этот регион. В этой коварной деятельности в ход идут самые разные методы, включая распространение клеветы и бесчестное влияние на бастарда императрицы Екатерины в лице заядлого игрока в карты и дебошира Алексея Бобринского, который отправился учиться в Европу. Зарубежные махинаторы искусно воспользовались этой ситуацией. Чтобы положить конец зреющему заговору, Екатерина обращается к своим надежным товарищам — гардемаринам. Бок о бок с отцами за дело берутся их взрослые дети Шурка и Александра, которые влюбляются друг в друга.

Режиссером, сценаристкой и продюсером «Гардемаринов 1787» выступает Светлана Дружинина. В обширный актерский состав вошли Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский, Александр Панкратов-Черный, Александр Лазарев, Всеволод Шиловский, Ольга Машная, Анна Семенович и другие.

В прокат «Гардемарины 1787. Мир» выйдут 5 октября.

Фото: «НМГ Кинопрокат»
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Киллер Лиам Нисон сражается с террористами в трейлере триллера «Последний наемник» Киллер Лиам Нисон сражается с террористами в трейлере триллера «Последний наемник» Читать далее 29 сентября 2023
Начались съемки приключенческого фильма «Последний Ронин» с Юрием Колокольниковым Начались съемки приключенческого фильма «Последний Ронин» с Юрием Колокольниковым Читать далее 29 сентября 2023
Откровенные истории: вышел новый трейлер сериала Дарьи Мороз «Секс. До и после» Откровенные истории: вышел новый трейлер сериала Дарьи Мороз «Секс. До и после» Читать далее 30 сентября 2023
Питер Динклэйдж устраивает кровавую бойню в тизере ремейка «Токсичного мстителя» Питер Динклэйдж устраивает кровавую бойню в тизере ремейка «Токсичного мстителя» Читать далее 30 сентября 2023
«Пила 10» получила на Rotten Tomatoes высочайшую оценку среди всех частей франшизы «Пила 10» получила на Rotten Tomatoes высочайшую оценку среди всех частей франшизы Читать далее 29 сентября 2023
Что смотреть в октябре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах Что смотреть в октябре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах Читать далее 1 октября 2023
Мальчик выживает среди диких льдов в трейлере приключенческой драмы «Дух Байкала» Мальчик выживает среди диких льдов в трейлере приключенческой драмы «Дух Байкала» Читать далее 29 сентября 2023
Одна ночь в Нью-Йорке: Киноафиша приглашает на показ фильма «Иди ко мне, детка!» Одна ночь в Нью-Йорке: Киноафиша приглашает на показ фильма «Иди ко мне, детка!» Читать далее 29 сентября 2023
Попытка не пытка: история о том, как заржавела «Пила» Попытка не пытка: история о том, как заржавела «Пила» Читать далее 30 сентября 2023
Что смотреть на выходных: спин-офф «Пацанов», «Синий жук» от DC и целых четыре новых фильма Уэса Андерсона Что смотреть на выходных: спин-офф «Пацанов», «Синий жук» от DC и целых четыре новых фильма Уэса Андерсона Читать далее 29 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше