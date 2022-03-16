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Антон Макарский
Антон Макарский
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Антон Макарский
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Дата рождения
26 ноября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Биография Антон Макарский
Родился 26 ноября 1975 года. Пенза, СССР (Россия).
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Фильмография Антон Макарский
Суворов: Великое путешествие
биография, исторический, анимация
2022, Россия
8.0
Чудо-юдо
анимация
2017, Россия
5.0
Одноклассницы #Новый поворот
комедия, мелодрама
2017, Россия
4.0
Одноклассницы
комедия
2016, Россия
3.0
7 главных желаний
мелодрама, комедия
2013, Россия
4.0
Срочно! Ищу мужа
мелодрама
2011, Россия
5.0
Обратный путь
мелодрама
2010, Россия
5.0
Правосудие волков
мистика, драма
2010, Россия
6.0
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Появились трейлеры российских мультфильмов «Финник» и «Суворов: Великое путешествие»
Обе картины выйдут это весной.
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16 марта 2022 13:29
Церемония открытия Первого Сочинского Международного Кинофестиваля
11 декабря в отеле Radisson Blu Paradise Resort & Spa пройдёт торжественная церемония открытия Первого Сочинского Международного Кинофестиваля «Ирида» (SIFA). Учредителем и
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9 декабря 2016 10:51
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Жена поддержала: Антон Макарский огорошил признанием об уходе со сцены
Знаменитость уже распланировал свою жизнь.
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28 апреля 2022 11:00
«Как бабка старая»: «издевательства» Макарского над женой шокировали россиян
Певица призналась, что вынуждена завтракать сырой гречкой с кефиром.
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22 ноября 2021 18:15
Жена Макарского выступила с заявлением: «Никто ни от чего не застрахован»
Певица отметила, что у каждого в жизни свое горе и свои радости, и приходят они внезапно.
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28 октября 2021 13:14
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