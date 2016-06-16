«Одноклассницы»: Рецензия Киноафиши

Выйду замуж за первого встречного

Быть неудачницей – тоже талант. Не верите? – Спросите Катю. Ей не везет просто хронически. Во-первых, работа. В пиар-агентстве, где её должность условно называется «всех бочек затычка», Кате вечно достаются самые идиотские поручения: например, заставить звезду мужского пола рекламировать стринги неприлично красного цвета. Во-вторых, семья. Точнее, её отсутствие. Ибо семьи у нашей барышни нет. Первая Катина свадьба напоминала Куликовскую битву: жених был уличен в измене, тщательно избит подружками невесты во время стихийной потасовки и изгнан с поля боя прямо под марш Мендельсона.

Светлана Ходченкова (Вика), Екатерина Вилкова (Света). Кадр из фильма «Одноклассницы»

Вторая Катина свадьба должна была бы стать копией первой. Однако на этот раз судьба дала неудачнице шанс: женихова неверность обнаружилась не во время брачного ритуала, а за десять часов до него. Посему Куликовскую битву было решено отложить – подружки невесты (да-да, те самые, что навешали люлей её первому жениху) кулаками махать не стали, а посоветовали отыскать нового суженого. Ведь до свадьбы – целая ночь! Времени уйма. Мужиков тоже пропасть. Осталось всего ничего: найти подходящего кандидата, свободного от брачных уз. А так как невеста оказалась немного расстроенной (с горя выпила пол-литра водки без закуси), то Вика, Света и Даша отправились на поиски жертвы (пардон, мужа) без неё…

Кадр из фильма «Одноклассницы»

Первый пять минут фильма ввели меня в ступор. Свадьба героини (снятая то ли на грошовую любительскую камеру, то ли на мобильный телефон) так сильно напоминала опусы Жоры Крыжовникова, что хотелось выть. Полтора часа в компании очередного клона «Горько» и «Горько-2» - удовольствие не для слабонервных. По счастью, «любительщина» быстро закончилась. Началась вполне приемлемая комедия «a la рус» - местами смешная, местами чуть пошлая, с большим количеством рекламы и с традиционным набором всенародно любимых штампов. Для зрителя без претензий – самое то.

Кадр из фильма «Одноклассницы»

Однако у зрителя чуть более искушенного причины для ворчания будут. Например, музыка. Авторы «Одноклассниц» умудрились устроить беспрецедентный песенный винегрет: здесь вам и современный клубешник, и «Ту-лу-ла» Юлии Чечериной, и «Лада Седан – баклажан», и «Мама Люба»…. (Последнюю песню слышу уже в третьем «шедевре» за этот год). Музыки много, звучит она долго, громко – нужное настроение и драйв, понятное дело, появляются. Но такое чувство, что вопросом выбора авторы явно не заморачивались: покидали в плейлист первые попавшиеся песни – и готово. Если так и дальше пойдет, мы обречены наслаждаться «Мамой Любой» еще лет двадцать.

Дмитрий Хрусталев. Кадр из фильма «Одноклассницы»

Будут и претензии по поводу алкоголя: герои «Одноклассниц» никак не могут расстаться с бутылкой. Понятное дело, человек шатающийся на экране смешнее, но как-то уж чересчур, ей-богу. Впрочем, кто же сегодня обращает внимание на такие мелочи? Был бы драйв (а он есть), были бы гэги (а их достаточно), была бы музыка да известные актеры (а их больше десятка: Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Илья Любимов, Антон Макарский, Дмитрий Хрусталев и т.д.) – вот вам и формула успеха, собственно. В качестве бонуса – клиповый монтаж и отсутствие халтуры со стороны оператора. Фильму, который вы вряд ли вспомните через пару недель, большего и не нужно. А еще если бы Сочи не рекламировали так топорно, то на один плюс у «Одноклассниц» было бы больше.

Вера Алёнушкина

В прокате с 16 июня 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Одноклассницы»