«Одноклассницы»: Рецензия Киноафиши
Быть неудачницей – тоже талант. Не верите? – Спросите Катю. Ей не везет просто хронически. Во-первых, работа. В пиар-агентстве, где её должность условно называется «всех бочек затычка», Кате вечно достаются самые идиотские поручения: например, заставить звезду мужского пола рекламировать стринги неприлично красного цвета. Во-вторых, семья. Точнее, её отсутствие. Ибо семьи у нашей барышни нет. Первая Катина свадьба напоминала Куликовскую битву: жених был уличен в измене, тщательно избит подружками невесты во время стихийной потасовки и изгнан с поля боя прямо под марш Мендельсона.
Вторая Катина свадьба должна была бы стать копией первой. Однако на этот раз судьба дала неудачнице шанс: женихова неверность обнаружилась не во время брачного ритуала, а за десять часов до него. Посему Куликовскую битву было решено отложить – подружки невесты (да-да, те самые, что навешали люлей её первому жениху) кулаками махать не стали, а посоветовали отыскать нового суженого. Ведь до свадьбы – целая ночь! Времени уйма. Мужиков тоже пропасть. Осталось всего ничего: найти подходящего кандидата, свободного от брачных уз. А так как невеста оказалась немного расстроенной (с горя выпила пол-литра водки без закуси), то Вика, Света и Даша отправились на поиски жертвы (пардон, мужа) без неё…
Первый пять минут фильма ввели меня в ступор. Свадьба героини (снятая то ли на грошовую любительскую камеру, то ли на мобильный телефон) так сильно напоминала опусы Жоры Крыжовникова, что хотелось выть. Полтора часа в компании очередного клона «Горько» и «Горько-2» - удовольствие не для слабонервных. По счастью, «любительщина» быстро закончилась. Началась вполне приемлемая комедия «a la рус» - местами смешная, местами чуть пошлая, с большим количеством рекламы и с традиционным набором всенародно любимых штампов. Для зрителя без претензий – самое то.
Однако у зрителя чуть более искушенного причины для ворчания будут. Например, музыка. Авторы «Одноклассниц» умудрились устроить беспрецедентный песенный винегрет: здесь вам и современный клубешник, и «Ту-лу-ла» Юлии Чечериной, и «Лада Седан – баклажан», и «Мама Люба»…. (Последнюю песню слышу уже в третьем «шедевре» за этот год). Музыки много, звучит она долго, громко – нужное настроение и драйв, понятное дело, появляются. Но такое чувство, что вопросом выбора авторы явно не заморачивались: покидали в плейлист первые попавшиеся песни – и готово. Если так и дальше пойдет, мы обречены наслаждаться «Мамой Любой» еще лет двадцать.
Будут и претензии по поводу алкоголя: герои «Одноклассниц» никак не могут расстаться с бутылкой. Понятное дело, человек шатающийся на экране смешнее, но как-то уж чересчур, ей-богу. Впрочем, кто же сегодня обращает внимание на такие мелочи? Был бы драйв (а он есть), были бы гэги (а их достаточно), была бы музыка да известные актеры (а их больше десятка: Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Илья Любимов, Антон Макарский, Дмитрий Хрусталев и т.д.) – вот вам и формула успеха, собственно. В качестве бонуса – клиповый монтаж и отсутствие халтуры со стороны оператора. Фильму, который вы вряд ли вспомните через пару недель, большего и не нужно. А еще если бы Сочи не рекламировали так топорно, то на один плюс у «Одноклассниц» было бы больше.
Вера Алёнушкина
В прокате с 16 июня 2016
Расписание и покупка билетов на фильм «Одноклассницы»