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Денис Косяков
Денис Косяков
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Денис Косяков
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Дата рождения
1 мая 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Денис Косяков
Родился 1 мая 1984 года. Зеленоград, Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Денис Косяков
Отрыв
триллер, ужасы
2018, Россия
4.0
Женщины против мужчин: Крымские каникулы
комедия
2017, Россия
4.0
Одноклассницы #Новый поворот
комедия, мелодрама
2017, Россия
4.0
Одноклассницы
комедия
2016, Россия
3.0
Женщины против мужчин
комедия
2015, Россия
3.0
Побег за мечтой
драма, криминал
2015, Россия
6.0
Пока ночь не разлучит
комедия
2012, Россия
6.0
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1 комментарий
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