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Дмитрий Хрусталев
Дмитрий Хрусталев
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Дмитрий Хрусталев
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Дата рождения
20 февраля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Дмитрий Хрусталев
Родился 20 февраля 1979 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Дмитрий Хрусталев
Заповедник
драма, комедия
2018, Россия
4.0
Волшебный парк Джун
анимация, комедия, приключения, семейный
2018, США / Испания
7.0
Одноклассницы #Новый поворот
комедия, мелодрама
2017, Россия
4.0
Одноклассницы
комедия
2016, Россия
3.0
Помню – не помню!
комедия, мелодрама
2016, Россия
3.0
Ставка на любовь
мелодрама, комедия
2015, Россия
4.0
Гороскоп на удачу
мелодрама, комедия
2015, Россия
4.0
Медведи-соседи
приключения, комедия, анимация
2014, Китай
5.0
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«Союзмультфильм» представил первый тизер нового «Ну, погоди!»
В ролике есть отсылка к «Матрице».
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22 ноября 2021 13:26
Создатели перезапуска «Ну, погоди!» изменили возраст Зайца и Волка
Первого сделали старше, а второго омолодили.
Написать
27 октября 2021 14:38
Премьера перезапуска «Ну, погоди!» состоится в декабре
Волка и Зайца озвучат Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев соответственно.
Написать
19 октября 2021 14:50
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Состарился на глазах: лишившийся работы из-за Урганта Хрусталев вызвал оторопь
43-летнего юмориста с трудом узнали поклонники.
1 комментарий
17 мая 2022 13:45
Мы завершаем КВН: рассекречены многомиллионные доходы выпускников «Клуба веселых и находчивых»
Поклонники не посчитали настолько высокие зарплаты справедливыми.
1 комментарий
11 ноября 2021 09:39
Дмитрий Хрусталев готов занять место Маслякова в КВН: «Надо нарушать режим самодержавия»
Соведущий Урганта решил стать Лениным в Клубе веселых и находчивых.
Написать
3 июня 2021 10:42
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