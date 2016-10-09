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Одноклассницы 2016 / Россия
3.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
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Отзывы о фильме «Одноклассницы»

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Наша рецензия

Быть неудачницей – тоже талант. Не верите? – Спросите Катю. Ей не везет просто хронически. Во-первых, работа. В пиар-агентстве, где её должность условно называется «всех бочек затычка», Кате вечно достаются самые идиотские поручения: например, заставить звезду мужского пола рекламировать стринги неприлично красного цвета. Во-вторых, семья. Точнее, её отсутствие. Ибо семьи у нашей барышни нет. Первая Катина свадьба напоминала Куликовскую битву: жених был уличен в измене,…

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Мария Мироненко 9 октября 2016, 22:18
Ходченкову не узнала с темными волосами, а Мазунина сделала этот фильм. И он хорош!
Сюжет незатейливый, сразу настраивает на позитивный финал. Посмотрев этот фильм, в который раз убедилась, что дружба между женщиной и мужчиной- запросто, а вот в обратную сторону это не работает :))
Рекомендую к просмотру, однозначно :)
9 октября 2016, 22:18 Ответить
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