Наша рецензия

Быть неудачницей – тоже талант. Не верите? – Спросите Катю. Ей не везет просто хронически. Во-первых, работа. В пиар-агентстве, где её должность условно называется «всех бочек затычка», Кате вечно достаются самые идиотские поручения: например, заставить звезду мужского пола рекламировать стринги неприлично красного цвета. Во-вторых, семья. Точнее, её отсутствие. Ибо семьи у нашей барышни нет. Первая Катина свадьба напоминала Куликовскую битву: жених был уличен в измене,…