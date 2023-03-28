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Киноафиша Новости Произошла утечка: в сети появился фильм «Ампир V» по роману Виктора Пелевина

Произошла утечка: в сети появился фильм «Ампир V» по роману Виктора Пелевина

28 марта 2023 12:35
Произошла утечка: в сети появился фильм «Ампир V» по роману Виктора Пелевина

Режиссер картины заявил, что опубликованная на пиратских сайтах версия картины является неполной.

В сеть утекла копия фэнтезийной драмы «Ампир V», основанной на романе Виктора Пелевина Empire V.

Изначально создатели фильма планировали выпустить экранизацию еще в 2021 году, но их планам помешала пандемия COVID-19, из-за которой релиз был отложен. После этого картина столкнулась с проблемами при получении прокатного удостоверения. С тех пор будущее проекта остается туманным, поскольку неизвестно, сможет ли он выйти хоть на каких-то платформах в России.

В это воскресенье, 26 марта, выяснилось, что на пиратских торрент-трекерах неожиданно появилась цифровая копия «Ампира V». Файл был загружен в формате WEB-DL, что может означать, что данная версия картины была предназначена для стриминговых сервисов. Ее общий хронометраж составляет 1 час 54 минуты. Как именно проект попал в сеть, пока неизвестно.

Режиссер «Ампира V» Виктор Гинзбург уже прокомментировал эту ситуацию в интервью Telegram-каналу «Осторожно, новости». По его словам, опубликованная копия не является окончательной версией картины, поскольку в ней отсутствует «некоторые сцены, эпизоды и много чего еще». Он сказал, что не хочет, чтобы «зрители увидели фильм в таком виде». Что касается виновника утечки, то Гинзбург заявил, что у него есть свои догадки на этот счет, но он не готов ими делиться.

Режиссер также сообщил, что в ближайшем будущем он планирует показать «Ампир V» на международных фестивалях, а после этого вновь попытается добиться проката в России. При этом он убежден, что появление фильма в сети никак не отразится на его потенциальных кассовых сборах.

Фото: Heartland Films
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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