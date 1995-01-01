Сын за отца..., 1995

Виктор, преуспевающий пластический хирург из Москвы, предлагает своему отцу, талантливому врачу Александру Николаевичу, который после распада Советского Союза остался не у дел, открыть клинику в Минске. Руководствуясь своими представлениями о справедливости и чести, Александр Николаевич очень быстро становится мишенью представителей местной мафии. На помощь отцу приходит сын, вернувшийся в Минск из Москвы.