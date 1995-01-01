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Сын за отца... Сын за отца...
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Сын за отца..., 1995

1995 / Россия / Беларусь
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Виктор, преуспевающий пластический хирург из Москвы, предлагает своему отцу, талантливому врачу Александру Николаевичу, который после распада Советского Союза остался не у дел, открыть клинику в Минске. Руководствуясь своими представлениями о справедливости и чести, Александр Николаевич очень быстро становится мишенью представителей местной мафии. На помощь отцу приходит сын, вернувшийся в Минск из Москвы.

  • Картина является первой и единственной режиссерской работой Николая Еременко-младшего. Фильм стал отчасти автобиографичным: отец актера Николай Еременко-старший непросто переживал перемены после распада СССР, и тогда сын решился на совместный проект, чтобы немного встряхнуть родителя. Как позже вспоминал Еременко-младший, отец после выхода ленты действительно вернулся к активной работе.
  • Съемки картины прошли в Минске в 1995 году.
  • Для самого Еременко-младшего пророческой стала любовная линия его персонажа. Во время съемок картины в Беларуси актер познакомился с ассистентом режиссера Людмилой. Стать женой Еременко Людмила не успела: артист скончался в 2001 году накануне свадьбы.
  • Фильм был удостоен Главного приза на международном кинофестивале в Пхеньяне (Северная Корея) в 1998 году.

Московский преуспевающий врач, имеющий собственную клинику, приезжает к отцу в Минск. Отец его был когда-то одним из ведущих врачей города, а теперь окалался ненужным и забытым. Сын помогает ему начать новое дело. Но выясняется, что злейший враг отца — его самая надежная подруга.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 1 января 1995
Возраст 18+
Режиссер
Николай Еременко мл.
В ролях
Вера Алентова
Вера Алентова
Алексей Булдаков
Алексей Булдаков
Николай Еременко ст.
Николай Ерёменко мл.
Все актеры и съемочная группа
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