Сын за отца..., 1995

Виктор, преуспевающий пластический хирург из Москвы, предлагает своему отцу, талантливому врачу Александру Николаевичу, который после распада Советского Союза остался не у дел, открыть клинику в Минске. Руководствуясь своими представлениями о справедливости и чести, Александр Николаевич очень быстро становится мишенью представителей местной мафии. На помощь отцу приходит сын, вернувшийся в Минск из Москвы.
Московский преуспевающий врач, имеющий собственную клинику, приезжает к отцу в Минск. Отец его был когда-то одним из ведущих врачей города, а теперь окалался ненужным и забытым. Сын помогает ему начать новое дело. Но выясняется, что злейший враг отца — его самая надежная подруга.