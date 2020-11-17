Сентенция, 2020

Всеми забытый старик мирно доживает свой век в доме инвалидов. Никто даже не догадывается, что в прошлом этот человек был выдающимся поэтом и прозаиком. Ввиду идеологической политики советской власти, произведения мужчины так и не были напечатаны. Черно-белая драма Дмитрия Рудакова о последних неделях жизни создателя «Колымских рассказов» Варлама Шаламова.
Творческий путь автора оказался непрост. Впервые его арестовали еще в 1929 году за причастность к левой оппозиции. Второе заключение под стражу произошло спустя восемь лет. На этот раз вольнодумца сослали на Колыму. Этап длился без малого шестнадцать лет. За этот срок Варлам получил ценный опыт, который намеревался перенести на бумагу. В разгар хрущевской «оттепели» творческие люди обрели неслыханную свободу самовыражения. Вернувшись в Москву, писатель начал работу над циклом произведений, основанных на событиях своего прошлого. Несмотря на перемены в СССР, уже первый рассказ о Колыме был запрещен к публикации. Шаламов не отчаялся и продолжил трудиться «в стол». Но как складывались последние годы его жизни? Об этом и пойдет речь в экспериментальной драме «Сентенция».
Главные герои — ярые поклонники творчества советского классика, доживающего остаток дней в полном одиночестве. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, он продолжал творить до самого конца. Молодые люди пытаются разобрать строчки, созданные Шаламовым на закате карьеры. Сумеют ли они добиться для кумира международного признания? Или их затея обречена на провал?
Фильм Дмитрия Рудакова «Сентенция» основан на реальных событиях из жизни писателя Варлама Шаламова. В 1981 году врачи диагностировали классику слабоумие. Несмотря на стремительную утрату связи с реальностью, он действительно продолжал творить.
Журналисты Анатолий (Федор Лавров) и Андрей (Павел Табаков), которые по сюжету пытаются отыскать рукописи умирающего писателя, были выдуманы Рудаковым. Через них раскрывается внутренний мир Шаламова.
Главную роль сыграл Александр Рязанцев («Крик совы», «Мастер и Маргарита», «Убойная сила»). Свой выбор режиссер проекта объясняет поразительным внешним сходством актера и писателя.
Фильм вошел в программу фестиваля «Окно в Европу». Мероприятие состоялось в Выборге в первой половине декабря. Помимо «Сентенции», также демонстрировались новинки «Зоя», «Белый снег», «Корпорация Ad Libitum», «Неадекватные люди 2» и другие.
«Сентенция» — полнометражный игровой дебют Дмитрия Рудакова. Прежде постановщик работал в документальном кино. На его счету фильмы «Андрей Звягинцев. Режиссер» и «Пашки». В 2016 году по собственному сценарию снял короткий метр «Лалабай».
Съемка на черно-белую пленку связана не только с ограниченными ресурсами, но и стремлением режиссера к максимальной аутентичности в отображении эпохи.
По мотивам рассказа Шаламова «Последний бой майора Пугачева» в 2005 году был снят одноименный телесериал.
Премьера «Сентенции» прошла на кинофестивале «Темные ночи» в ноябре 2020 года в Таллине. Лента получила награду от прессы.
CCCР, 1980-й год. Дом престарелых. Двое стариков, Григорий и Владимир, сутки напролет со страхом ждут таинственного гостя, искренне веря, что именно он решит их судьбу. Однажды их навещают двое: Всеволод и его спутник Варлам Шаламов - слепой, немой, глухой и немощный старик. Оставляя Варлама в доме престарелых, Всеволод ставит ему жесткое условие: он должен перестать писать.
Тем временем, другие двое, Анатолий и Андрей, поглощены поисками рукописей с рассказами Варлама Шаламова о Колыме. За ними ведется пристальная слежка, но никакие риски не отвратят их от цели: добиться публикации наследия писателя.