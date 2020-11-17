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Сентенция Сентенция
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Сентенция, 2020

2020 / Россия
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Биографическая драма о создателе «Колымских рассказов» Варламе Шаламове
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Всеми забытый старик мирно доживает свой век в доме инвалидов. Никто даже не догадывается, что в прошлом этот человек был выдающимся поэтом и прозаиком. Ввиду идеологической политики советской власти, произведения мужчины так и не были напечатаны. Черно-белая драма Дмитрия Рудакова о последних неделях жизни создателя «Колымских рассказов» Варлама Шаламова.

Творческий путь автора оказался непрост. Впервые его арестовали еще в 1929 году за причастность к левой оппозиции. Второе заключение под стражу произошло спустя восемь лет. На этот раз вольнодумца сослали на Колыму. Этап длился без малого шестнадцать лет. За этот срок Варлам получил ценный опыт, который намеревался перенести на бумагу. В разгар хрущевской «оттепели» творческие люди обрели неслыханную свободу самовыражения. Вернувшись в Москву, писатель начал работу над циклом произведений, основанных на событиях своего прошлого. Несмотря на перемены в СССР, уже первый рассказ о Колыме был запрещен к публикации. Шаламов не отчаялся и продолжил трудиться «в стол». Но как складывались последние годы его жизни? Об этом и пойдет речь в экспериментальной драме «Сентенция». 

Главные герои — ярые поклонники творчества советского классика, доживающего остаток дней в полном одиночестве. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, он продолжал творить до самого конца. Молодые люди пытаются разобрать строчки, созданные Шаламовым на закате карьеры. Сумеют ли они добиться для кумира международного признания? Или их затея обречена на провал?

 

Фильм Дмитрия Рудакова «Сентенция» основан на реальных событиях из жизни писателя Варлама Шаламова. В 1981 году врачи диагностировали классику слабоумие. Несмотря на стремительную утрату связи с реальностью, он действительно продолжал творить. 

Журналисты Анатолий (Федор Лавров) и Андрей (Павел Табаков), которые по сюжету пытаются отыскать рукописи умирающего писателя, были выдуманы Рудаковым. Через них раскрывается внутренний мир Шаламова.

Главную роль сыграл Александр Рязанцев («Крик совы», «Мастер и Маргарита», «Убойная сила»). Свой выбор режиссер проекта объясняет поразительным внешним сходством актера и писателя.

Фильм вошел в программу фестиваля «Окно в Европу». Мероприятие состоялось в Выборге в первой половине декабря. Помимо «Сентенции», также демонстрировались новинки «Зоя», «Белый снег», «Корпорация Ad Libitum», «Неадекватные люди 2» и другие.

«Сентенция» — полнометражный игровой дебют Дмитрия Рудакова. Прежде постановщик работал в документальном кино. На его счету фильмы «Андрей Звягинцев. Режиссер» и «Пашки». В 2016 году по собственному сценарию снял короткий метр «Лалабай».

Съемка на черно-белую пленку связана не только с ограниченными ресурсами, но и стремлением режиссера к максимальной аутентичности в отображении эпохи. 

По мотивам рассказа Шаламова «Последний бой майора Пугачева» в 2005 году был снят одноименный телесериал.

Премьера «Сентенции» прошла на кинофестивале «Темные ночи» в ноябре 2020 года в Таллине. Лента получила награду от прессы.

CCCР, 1980-й год. Дом престарелых. Двое стариков, Григорий и Владимир, сутки напролет со страхом ждут таинственного гостя, искренне веря, что именно он решит их судьбу. Однажды их навещают двое: Всеволод и его спутник Варлам Шаламов - слепой, немой, глухой и немощный старик. Оставляя Варлама в доме престарелых, Всеволод ставит ему жесткое условие: он должен перестать писать.

Тем временем, другие двое, Анатолий и Андрей, поглощены поисками рукописей с рассказами Варлама Шаламова о Колыме. За ними ведется пристальная слежка, но никакие риски не отвратят их от цели: добиться публикации наследия писателя.

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 17 декабря 2020
Премьера онлайн 1 января 2021
Премьера в мире 17 ноября 2020
Возраст 12+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Дмитрий Рудаков
Дмитрий Рудаков
В ролях
Александр Рязанцев
Александр Рязанцев
Павел Табаков
Павел Табаков
Федор Лавров
Федор Лавров
Иван Краско
Иван Краско
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сентенция 2 постера
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«Сентенция» - название рассказа Варлама Шаламова из сборника «Левый берег». В нем к заключенному лагеря, чье существование свелось к телесной боли и страху, неожиданно приходит волшебное, потустороннее слово из другого мира. Герой, встав на нары, выкрикивает его в небо: «Сентенция! Сентенция!» Так начинается возрождение духа, который оказывается намного сильнее бренного тела. Творчество как щит против смерти – и физической, и духовной. Фильм Дмитрия…
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В темноте, да не в обиде: как провести международный фестиваль в эпоху пандемии В Таллине завершился фестиваль «Темные ночи» – один из немногих в этом году смотров, не ушедших в онлайн и состоявшихся в классическом формате, то есть в кинотеатрах и со зрителями. Как ему это удалось? Сейчас расскажем.
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8 декабря 2020 16:04
Варлам Шаламов и черный человек: «Сентенция» Дмитрия Рудакова Одним из призеров Таллинского фестиваля «Темные ночи» стал фильм молодого российского режиссера Дмитрия Рудакова, ученика Алексея Учителя. Тему для дебюта постановщик выбрал непростую: его картина «Сентенция» посвящена автору «Колымских рассказов» Варламу Шаламову.
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3 декабря 2020 21:04
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