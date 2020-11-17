Сентенция, 2020

Всеми забытый старик мирно доживает свой век в доме инвалидов. Никто даже не догадывается, что в прошлом этот человек был выдающимся поэтом и прозаиком. Ввиду идеологической политики советской власти, произведения мужчины так и не были напечатаны. Черно-белая драма Дмитрия Рудакова о последних неделях жизни создателя «Колымских рассказов» Варлама Шаламова.

Творческий путь автора оказался непрост. Впервые его арестовали еще в 1929 году за причастность к левой оппозиции. Второе заключение под стражу произошло спустя восемь лет. На этот раз вольнодумца сослали на Колыму. Этап длился без малого шестнадцать лет. За этот срок Варлам получил ценный опыт, который намеревался перенести на бумагу. В разгар хрущевской «оттепели» творческие люди обрели неслыханную свободу самовыражения. Вернувшись в Москву, писатель начал работу над циклом произведений, основанных на событиях своего прошлого. Несмотря на перемены в СССР, уже первый рассказ о Колыме был запрещен к публикации. Шаламов не отчаялся и продолжил трудиться «в стол». Но как складывались последние годы его жизни? Об этом и пойдет речь в экспериментальной драме «Сентенция».

Главные герои — ярые поклонники творчества советского классика, доживающего остаток дней в полном одиночестве. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, он продолжал творить до самого конца. Молодые люди пытаются разобрать строчки, созданные Шаламовым на закате карьеры. Сумеют ли они добиться для кумира международного признания? Или их затея обречена на провал?