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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Oxxxymiron
Oxxxymiron
Мирон Федоров
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Oxxxymiron
Мирон Федоров
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Дата рождения
31 января 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Oxxxymiron
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Фильмография Oxxxymiron
Ампир V
фэнтези, драма
2022, Россия
0.0
Жена Чайковского
биография, драма
2022, Россия / Франция
6.0
BEEF: Русский хип-хоп
мюзикл, драма, биография
2018, Россия
6.0
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Молодой москвич превращается в вампира о получает доступ к власти в новом трейлере фильма «Ампир V»
Вместо Sony Pictures прокатом фильма займется «Вольга».
Написать
16 марта 2022 14:08
Уход Sony из России не должен повлиять на выход фильма «Ампир V»
Картина должна получить нового отечественного прокатчика.
Написать
14 марта 2022 14:53
Выпуск фильма «Ампир V» отложен на четыре месяца
Похоже, дело не только в пандемии.
Написать
11 ноября 2021 10:05
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